Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"

Dronovi su prošli tjedan primijećeni iznad belgijskih zračnih luka i i vojnih baza, a u proteklim mjesecima viđeni su i u drugim dijelovima Europe.
Richard Knighton, čelnik britanskih oružanih snaga, za BBC je rekao da ga je belgijski kolega tražio pomoć te da su oprema i osoblje već na putu.
"Ministar obrane i ja smo se krajem prošlog tjedna usuglasili da ćemo poslati naše ljude i opremu u Belgiju kako bismo pomogli", rekao je Knighton, ne otkrivajući broj tih stručnjaka i kakva se tehnologija šalje.
Čelnik britanske vojske naglasio je da se još ne zna tko stoji iza tih bespilotnih letjelica, no da Rusija proteklih godina ima obrazac hibridnog ratovanja.