Rusija ima plan za destabilizaciju Europe: Otkriveno je što Putin radi i koga regrutira

Rusija koristi kriminalne mreže za sabotaže diljem Europe, regrutirajući kriminalce koji govore ruski putem Telegrama. Cilj je destabilizacija i osveta Europskoj uniji zbog potpore Ukrajini, upozorava se u zajedničkoj studiji nevladine organizacije GLOBSEC i Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma (ICCT).

Za potrebe svojega hibridnog rata protiv Europe, Rusija je stvorila mrežu agenata u kojoj su državne institucije usko povezane s kriminalnim podzemljem. Prema zajedničkoj studiji nevladine organizacije GLOBSEC i Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma (ICCT), regrutiraju se i osobe s kriminalnom prošlošću koje govore ruski jezik, kako bi izvodile sabotaže diljem Europe.

Rezultati su predstavljeni u Bruxellesu na sjednici Posebnog odbora Europskog parlamenta za zaštitu demokracije (EUDS), javlja Deutsche Welle.

Studija povezuje ovu taktiku s ratom protiv Ukrajine, ističući da "hibridne operacije nisu sporedni, već ključni stup ruske strategije". Istraživači uspoređuju ovu taktiku s metodama Islamske države (IS), koja je ranije regrutirala kriminalce u Europi. "Ovoga puta se ne radi o terorističkoj organizaciji, nego o državnom akteru koji vodi regrutaciju i operacije", navodi se u studiji.

Kriminalci kao saboteri

Od siječnja 2022. do srpnja 2025. u Europi je zabilježeno 110 pokušaja sabotaže i napada povezanih s Rusijom, najviše u Poljskoj i Francuskoj. Od toga ih je 89 bilo uspješno, a 21 napad je spriječen. Autori studije vjeruju da je broj spriječenih napada vjerojatno veći jer obavještajne službe ne objavljuju sve podatke.

Identificirana je 131 osoba povezana s incidentima, od kojih je najmanje 35 ranije bilo osuđivano i regrutirano u zatvorima ili preko kriminalnih organizacija. Kremlj najčešće regrutira muškarce oko 30 godina, iz post-sovjetskih zemalja, koji govore ruski i nalaze se u teškim životnim okolnostima. Regrutacija se često odvija putem interneta, preko Telegrama, ali i uz pomoć rodbine i prijatelja.

Glavni motiv za sudjelovanje u sabotažama je novac — od nekoliko eura za dijeljenje proruskih letaka, do velikih svota za napade na kritičnu infrastrukturu.

Osveta zbog pomoći Ukrajini

Za financiranje tih aktivnosti Moskva koristi i nezakonite metode kako bi zaobišla sankcije Zapada. "Ti kanali omogućuju Kremlju da izbjegne ograničenja i dublje uključi kriminalne mreže u strategiju hibridnog ratovanja", navodi se u studiji.

"Nezakoniti tokovi novca, kriminal i hibridne operacije nisu odvojeni, već elementi jedinstvenog plana djelovanja." Također: "Ruska vojna kampanja — bombaški napadi, podmetanja požara, pokušaji atentata — trebaju se promatrati kao kazna za potporu Europske unije Ukrajini, ali i kao priprema za mogući veći sukob."

Autori studije predlažu niz mjera za odgovor Europske unije, uključujući bolji nadzor internetskih platformi, osobito Telegrama. Također predlažu proširenje definicije "hibridnih prijetnji" jer mnoge nacionalne strategije ne uzimaju dovoljno u obzir ulogu "neformalnih aktera poput kriminalnih skupina, ideoloških posrednika ili pojedinaca koji djeluju iz osobnih interesa". Upravo ta pravna praznina omogućuje Rusiji da negira odgovornost za napade i sabotaže.