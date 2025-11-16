Rusija i Sjedinjene Države razgovaraju o ukrajinskom rješenju na temelju dogovora postignutih u Anchorageu, rekao je pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov za televizijski kanal Rossija 1.

"Mi sa SAD-om aktivno razgovaramo o ukrajinskom rješenju na temelju dogovora postignutih u Anchorageu. Vjerujemo da je ovo uistinu dobar put za postizanje mirnog rješenja", rekao je.

Kijevske vlasti su obaviještene o sporazumima postignutim između Vladimira Putina i Donalda Trumpa tijekom njihovih razgovora u kolovozu i nisu zadovoljne njima, napomenuo je Ušakov.

Samit na Aljasci Foto: Afp

"Mnogi Europljani ne vole Anchorage, ali ne svi. To jest, oni koji ne žele mirno rješenje i žele nastavak rata do posljednjeg Ukrajinca to ne vole“, objasnio je Putinov pomoćnik.

Same Sjedinjene Države nisu službeno izjavile da postignuti sporazumi više nisu važeći, piše ruska novinska agencija RIA.

"Postoji mnogo signala, neki nam se sviđaju, neki ne, ali osnova svega je Anchorage", dodao je Ušakov.

Pregovori o Ukrajini

Summit ruskih i američkih čelnika održan je 15. kolovoza na Aljasci. Političari su raspravljali o načinima rješavanja ukrajinske krize. Nakon sastanka, Putin je izjavio da je moguće okončati sukob.

Od početka godine, Rusija i Ukrajina održale su tri kruga pregovora u Istanbulu: 16. svibnja, 2. lipnja i 23. srpnja. Tijekom posljednjeg kruga, zemlje su se složile nastaviti neograničene medicinske razmjene teško ranjenog i bolesnog vojnog osoblja.

Moskva je također izrazila spremnost prebaciti u Kijev dodatnih 3000 tijela poginulih vojnika ukrajinskih oružanih snaga i predložila razmjenu zarobljenika od najmanje 1200 zarobljenika sa svake strane.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov Foto: Afp

Istovremeno, Rusija je predložila stvaranje tri radne skupine za politička, humanitarna i vojna pitanja, ali Ukrajina nikada nije odgovorila. Od tada je proces pregovora na čekanju.

Kako tvrdi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, Moskva je otvorena za traženje mirnih rješenja, ali vlasti u Kijevu zauzele su pasivan stav i nisu spremne nastaviti dijalog.