U Maloj Subotici

Nakon mjeseci potrage uhićen hladnokrvni ubojica s ribnjaka: "Brutalno ga je premlatio, dovukao do jezera i likvidirao"

Piše B. F. M. , 20. prosinca 2025. @ 09:39 komentari
Očevid nakon što je kod ribnjaka u blizini Male Subotice pronađeno tijelo - 1
Očevid nakon što je kod ribnjaka u blizini Male Subotice pronađeno tijelo - 1 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix
Uhićen je osumnjičenik za ubojstvo kod ribnjaka u Maloj Subotici
  1. Ilustracija
    Provjerite zalihe

    Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
  2. Andrija Mikulić
    Novi detalji

    Dnevnik Nove TV doznaje: Nove optužbe na račun posrnulog državnog inspektora
  3. Medvjed
    Učestali napadi

    Muškovci pod opsadom, teroriziraju ih već mjesecima: "U dva sata poslije ponoći ustala sam i čujem da se nešto..."
Uhićen muškarac osumnjičen za hladnokrvno ubojstvo u Maloj Subotici
Nakon mjeseci potrage uhićen hladnokrvni ubojica s ribnjaka: "Brutalno ga je premlatio, dovukao do jezera i likvidirao"
Užas u Osijeku: Dječaku u ruci eksplodirala petarda, amputirana mu dva prsta
Užas u Osijeku: Dječaku u ruci eksplodirala petarda, amputirana mu dva prsta
Ogromna gužva zbog nesreće na autocesti: Nastala duga kolona, oglasio se HAK
Ogromna gužva zbog nesreće na autocesti: Nastala duga kolona, oglasio se HAK
VIDEO Rusi izveli napad na Odesu: Najmanje sedam mrtvih, objavljena snimka udara
VIDEO Rusi izveli snažan napad: Najmanje sedam mrtvih, objavljena snimka udara
Dinamička zabrana pretjecanja: Kamioni u lijevoj traci samo kad nema gužvi
Je li to rješenje za gužve na autocestama? Stigao novi prijedlog
Objavljeni deseci tisuća Epsteinovih dokumenata
Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata: Sadrže poznata imena, neće im se svidjeti
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Medvjedi napadaju stoku u Muškovcima
Muškovci pod opsadom, teroriziraju ih već mjesecima: "U dva sata poslije ponoći ustala sam i čujem da se nešto..."
Šincekovi negiraju optužbe u slučaju nelegalnog odlaganja otpada
Dnevnik Nove TV doznaje: Nove optužbe na račun posrnulog državnog inspektora
Dinamička zabrana pretjecanja: Kamioni u lijevoj traci samo kad nema gužvi
Je li to rješenje za gužve na autocestama? Stigao novi prijedlog
Pomoć Ukrajini u brojkama: Svakog Europljanina stoji manje od devet eura mjesečno
Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu
Iz Srbije stigla službena isprika nakon skandaloznih izjava Vučićevog ministra
Nakon skandalozne izjave Vučićeva ministra o Hrvatskoj stigla isprika iz Srbije
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Medvjedi napadaju stoku u Muškovcima
Muškovci pod opsadom, teroriziraju ih već mjesecima: "U dva sata poslije ponoći ustala sam i čujem da se nešto..."
Šincekovi negiraju optužbe u slučaju nelegalnog odlaganja otpada
Dnevnik Nove TV doznaje: Nove optužbe na račun posrnulog državnog inspektora
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Tko je James, nećak kralja Charlesa?
Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!
Kristin Cabot s Coldplayjevog koncerta dala intervju
Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula nakon šest rundi
VIDEO Šetnja ringom nije bila dovoljna: Joshua brutalno nokautirao Paula
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno!
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno
Allegri ostavio Modrića na klupi pa platio porazom: Napoli rutinski do finala Superkupa
Allegri donio odluku o Modriću, gadno mu se obila o glavu: Milan izbačen iz Superkupa
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
MasterChef: Vatra u MasterChefu znači samo jedno – Barbara je u blizini! "Nisam piroman!"
Vatra u MasterChefu znači samo jedno – Barbara je u blizini! "Nisam piroman!"
MasterChef: Kuhanje završilo suzama, ali ne radosnicama! "Prvi put sam imala super ideju!"
Kuhanje završilo suzama, ali ne radosnicama! "Prvi put sam imala super ideju!"
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Kolači koji mogu stajati
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Kolači koji mogu stajati
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula nakon šest rundi
VIDEO Šetnja ringom nije bila dovoljna: Joshua brutalno nokautirao Paula
 
