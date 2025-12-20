Nakon mjeseci potrage uhićen hladnokrvni ubojica s ribnjaka: "Brutalno ga je premlatio, dovukao do jezera i likvidirao"

Međimurska policija uhitila je 28-godišnjaka zbog sumnje da je u večernjim satima 8. srpnja ove godine kod ribnjaka u Maloj Subotici vatrenim oružjem ubio 33-godišnjeg muškarca.
"Tijekom iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljeno je više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice. Ujedno, obavljen je i niz vještačenja te veliki broj obavijesnih razgovora", izvijestila je Policijska uprava međimurska.
Protiv osumnjičenog 28-godišnjaka koji je uhićen danas u jutarnjim satima bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.
Prvo ga premlatio, tijelo sakrio
Hladnokrvni ubojica tijelo je vukao te usmrćenog muškarca, koji je nedavno izašao iz zatvora, skrio u visoku travu da ne bi odmah bio vidljiv prolaznicima.
Sve se odvilo ni 50 metara od obiteljskih kuća, a reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić u srpnju je izvijestio da je ubijeni na mjesto zločina bio namamljen dogovorenim sastankom.
"Ubojica ga je prvo brutalno premlatio, doveo do jezera i onda ga likvidirao", objasnio je Mikić.
