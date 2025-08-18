FOTO Pogledajte gdje su pronađeni povjerljivi dokumenti o samitu: Otkrili nove detalje susreta

U hotelu na Aljasci u kojem su se sastali američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin pronađeni su vladini dokumenti koji otkrivaju nove detalje o samitu dvojice čelnika.

Osam stranica dokumenata s potencijalno osjetljiv podacima pronađeni su u petak ujutro, na dan samita, a čini se da su ih članovi američke administracije slučajno ostavili. U dokumentima, između ostalog, pišu točne lokacije i vrijeme sastanka kao i telefonski brojevi američkih vladinih službenika.

Kako piše NPR, dokumente su u jednom od printera u hotelu pronašla trojica gostiju.

Pages of notes, phone numbers, schedules+protocols for #AlaskaSummit were found today in a printer at Hotel Captain Cook in Anchorage. Yes Captain Cook. Some US staffers stayed there. More Incredible incompetence. I love that it was NPR who broke the storyhttps://t.co/EtHMIGN8mm pic.twitter.com/LkM3hnV4Y2 — Rod Francis (@InRodWeTrustMTL) August 16, 2025

U dokumenti se može vidjeti kakav je poklon Trump namjeravao pokloniti ruskom kolegi – ukras za stol u obliku američkog orla, ali i popis svih ruskih državnih čelnika koji će sudjelovati na samitu napisan fonetski, uključujući "gospodina predsjednika POO-tihn-a".

Dokumenti sadrže detalje i o tome kako će se poslužiti ručak kao i da je isti trebao biti održan "u čast njegove ekselencije Vladimira Putina". Raspored sjedenja pokazuje da su Putin i Trump trebali sjediti jedan nasuprot drugome tijekom ručka, no izgleda je ručak naknadno otkazan.

Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly odbacila je da se radi o sigurnosnom propustu.

Ovo je najnoviji primjer sigurnosnih propusta u administraciji najnovijeg američkog predsjednika. Ranije ovog tjedna, članovi američke Službe za imigraciju i carine (ICE) dodali su slučajnu osobu u grupni razgovor o potrazi za osobom koja je osuđena za pokušaj ubojstva.

U ožujku su čelnici američke nacionalne sigurnosti slučajno uključili novinara u grupni chat o nadolazećim vojnim napadima u Jemenu.