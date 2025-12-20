Užas u Osijeku: Dječaku u ruci eksplodirala petarda, amputirana mu dva prsta

Osječkoj policiji sinoć je u 21:30 sati stigla dojava da je na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek zaprimljen desetogodišnji dječak kojemu je na Trgu slobode u Osijeku u ruci eksplodirala petarda.



Dijete je teško ozlijeđeno i amputirana su mu dva prsta lijeve ruke.



Na mjestu događaja očevidna ekipa Policijske uprave osječko-baranjske obavila je očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja.

Iz policije podsjećaju građane da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliraju na roditelje da ih ne kupuju djeci. Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

"Također, upozoravamo roditelje i skrbnike da u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, oni odgovaraju za taj prekršaj jer mlađi od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva", naveli su iz policije.



"Maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.)", dodali su.

Najavili su da će osječko-baranjska policija kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području cijele županije te da će zaplijeniti pirotehnička sredstva ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno ukoliko se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, a odgovorne pravne ili fizičke osobe bit će prekršajno prijavljene.