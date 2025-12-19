Dnevnik Nove TV doznaje: Akteri afere s otpadom pred USKOK-om optužili Mikulića za traženje mita

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, bračni par Šincek, osumnjičen u slučaju nelegalnog odlaganja otpada, ispitan je u USKOK-u na vlastiti zahtjev.

Negirali su optužbe koje im se stavljaju na teret, ali i ustvrdili kako se bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić privatno s njima družio te tražio mito.

Josip Šincek Foto: Dnevnik Nove TV

Šinceke se tereti za ilegalno zbrinjavanje 35.000 tona opasnog otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. U istražnom su zatvoru od veljače.

Tihana Hršak Foto: Dnevnik Nove TV

"Monika Šincek je iznijela određene informacije neposredno i posredno o Mikuliću. Ujedno možemo reći da se osvrnula na rad Državnog inspektorata, ukazala na potencijalne nezakonitosti, no eventualni utjecaj Mikulića na navedeno utvrđivat će se u daljnjem tijeku kaznenog postupka", rekla je odvjetnica Tihana Hršak, odvjetnica.

Petar Car Foto: Dnevnik Nove TV

Petar Car, odvjetnik Josipa Šinceka, opisao je nerad Državnog inspektorata na lokaciji Varaždin.

Na pitanje je li točno da je Mikulić od njih tražio 500.000 eura, Car je odgovorio da je "navedenu cifru također obrana potvrdila".