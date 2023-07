Tri male djevojčice: Riješen misterij iz jednog od najmračnijih razdoblja ljudske povijesti

Fotografija tri židovske djevojčice koje bježe iz nacističke Njemačke postala je kultna fotografija koja se pojavljuje u muzejima, na izložbama i u publikacijama.

Snimljena je na londonskoj postaji Liverpool Street, no više od 80 godina identitet djevojčica bio je misterij. Dosad.

Inge se uopće ne sjeća da je fotografija snimljena i desetljećima nije ni znala da postoji.

Petogodišnjakinja je sa svojom 10-godišnjom sestrom Ruth pobjegla iz svojeg doma u njemačkom Breslauu, sadašnjem Wroclawu u Poljskoj.

Njihova majka i mlađa sestra Gretel nisu uspjele pobjeći i ubijene su u Auschwitzu.

Tek kao umirovljenica, Inge je shvatila da su ona i Ruth, koja je umrla 2015. godine, zauvijek ovjekovječene kao ikone holokausta i Kindertransporta, masovne evakuacije židovske djece iz nacističke Njemačke 1939. godine, piše BBC.

Naišla je na sliku u knjizi povjesničara Martina Gilberta ''Nikada više'', a fotografiju možete pogledati OVDJE

"To je bilo veliko iznenađenje", rekla je Inge, čije je djevojačko prezime bilo Adamecz: "Fotografiju je stavio u knjigu pa sam mu napisala i rekla da smo jako žive. Ljudi kažu da izgledam kao Shirley Temple. Zašto se smijem?''

''Pogledajte Ruth, bila je jako pogođena. Ne znam tko je treća djevojčica s lutkom. Nikada nisam saznala tko je'', kazala je.

Djevojčica s lutkom bila je zapravo 10-godišnja Hanna Cohn, koja je istim vlakom kao i djevojčice stigla sa svojim bratom blizancem Hansom, kasnije nazvanim Gerald, iz Hallea u Njemačkoj.

Hansova nogavica se samo vidi na originalnoj staklenoj ploči na fotografiji, koja se čuva u arhivu Hulton fotografske agencije Getty Images.

