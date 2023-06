Praksa iz mračnog doba prešutno živi i danas: Žene s invaliditetom su žrtve prisilne sterilizacije

Imati vezu, seksualne odnose, partnerstvo, roditeljstvo, biti kao i drugi ljudi, seksualna bića, za osobe s invaliditetom, posebno žene, gotovo da je zločin.

Kada njihova želja da budu majke postane javna, društvo, a nerijetko i njihovi najbliži te ljudi čija je profesija briga o osobama s invaliditetom, i dalje često u posvemašnjem šoku i zgroženosti odbacuje njihovu seksualnost. Odriče im pravo na majčinstvo smatrajući ih za to nepodobnima, a njih i njihovu djecu teretom, istovremeno optužujući njih za sebičnost.

A da bi ionako teška i sramotna diskriminacija bila dodatno bolna, ženama s intelektualnim ili mentalnim teškoćama lišene poslovne sposobnosti prijeti sterilizacija, koju bez pristanka odobrava i hrvatsko zakonodavstvo iako je to u izravnoj suprotnosti s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koju je Hrvatska ratificirala još 2007.

Osim u Hrvatskoj sterilizacija osoba s invaliditetom i dalje je legalna u Portugalu, Finskoj, Bugarskoj, Malti, Češkoj, Cipru, Danskoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi i Slovačkoj.

Malta je, doduše, nedavno objavila plan za izmjenu postojećeg zakona koji dopušta prisilnu sterilizaciju, a u srpnju će Europski parlament raspravljati o tome hoće li tu praksu staviti izvan zakona - odluka bi bila obvezujuća za sve države članice, ali o njoj kasnije mora glasovati Europsko vijeće.

S kojim se sve poteškoćama susreću žene s invaliditetom u Hrvatskoj pp pitanju reproduktivnog i spolnog zdravlja te mačinstva te kako se mogu zaštititi, za DNEVNIK.hr objasnila je zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević.



Je li u Hrvatskoj i dalje osobama s invaliditetom s naglaskom na žene s invaliditetom, posebno kada je riječ o ženama s intelektualnim teškoćama, uskraćeno pravo na reproduktivnu slobodu i majčinstvo, brak i obitelj te zašto?



Pekeč-Knežević: Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, ženama s invaliditetom uključujući i žene s intelektualnim teškoćama zajamčeno je pravo na reproduktivnu slobodu, majčinstvo i obitelj, ali u praksi se pokazalo da su ova prava teško ostvariva – osobito kada govorimo o ženama s intelektualnim ili mentalnim teškoćama koje su lišene poslovne sposobnosti. Često je upravo ova činjenica temeljna prepreka u ostvarivanju reproduktivnih prava te prava na obiteljski život.

O kakvim se primjerima uskraćivanja prava radi, tko je odgovoran – koliko je obitelj često odgovorna, i jesu li i koliko žene s invaliditetom uopće upoznate sa svojim pravima?

Pekeč-Knežević: Prema našem iskustvu, najčešće je obitelj ta koja od najranije dobi, često nesvjesno, osujećuje i krši prava na seksualnost pa i reproduktivna prava djece s invaliditetom opravdavajući svoje stavove većom zaštitom i brigom o njima. Kad govorimo o informiranosti žena s invaliditetom o njihovim pravima, možemo se složiti da je situacija danas puno bolja nego je bila ranijih godina, a tome su svakako doprinijele društvene mreže i brojne udruge osoba s invaliditetom čija je temeljna zadaća informiranje članova o temeljnim ljudskim pravima u koje pripadaju i prava na koja se odnose Vaša pitanja.

Upućujemo na zanimljivo istraživanje koje smo proveli u suradnji sa stručnjacima Pravnog fakulteta, Studijskog centra sa socijalni rad. Rezultati istraživanja provedenog na temu Seksualnost i osobe s invaliditetom (Buljevac, M. (2022). Seksualnost i osobe s invaliditetom, Zagreb: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom) pokazuju da dio zaposlenika sustava formalne podrške (zaposlenici sustava formalne podrške jesu svi zaposlenici koji rade u sustavu koji pruža podršku i pomoć osobama s invaliditetom, npr. zaposlenici sustava socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, udruga osoba s invaliditetom i koji za svoj rad primaju određenu naknadu, najčešće plaću) smatra sterilizaciju određenih skupina osoba s invaliditetom poželjnom.

Iako dio zaposlenika formalne podrške ipak i pozitivno gleda na seksualnost osoba s invaliditetom i roditeljstvo, velik dio njih ima stereotipni način razmišljanja i ne priznaje pravo na seksualnost sobama s invaliditetom kao niti na roditeljstvo. To je još uvijek prisutno i kod nekih roditelja koji se ''zaštitnički'' odnose prema djeci. U namjeri da se osobe zaštite, ne uključuje ih se u donošenje odluka o vlastitom životu, što je protivno temeljenim ljudskim pravima.

Rezultati spomenutog istraživanja ukazuju na potrebu rada na otklanjanju diskriminatornog razmišljanja i postupanja, kao i potrebu edukacije stručnjaka, samih osoba s invaliditetom i obitelji kako bi se postigla ravnopravnost.

Dobivate li pritužbe i s kojim ste slučajevima upoznati?



Pekeč-Knežević: Zaprimili smo nekoliko pritužbi na ovu temu. Temeljem naših postupanja kao značajne teškoće u ostvarivanju navedenih prava nalazimo izostanak podrške ženama s invaliditetom u ostvarivanju njihovih reproduktivnih prava, prava na majčinstvo i obiteljski život.



Postoje li i primjenjuje li se pravne mjere zaštite za one žene koje su u stanju dati svoj pristanak na pitanja vezana za reprodukciju? Kakvo je uopće zakonodavstvo na tom polju – što bi, zašto i kako trebalo mijenjati?



Vezano za reproduktivna prava žena, Obiteljskim zakonom određeno je da žena, iako je lišena poslovne sposobnosti ima pravo samostalno odlučiti o prekidu trudnoće što znači da nitko tu odluku ne može donijeti u njezino ime. Međutim, na snazi su i dalje odredbe Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kojim je uređeno pitanje sterilizacije kao oblika trajne zaštite od trudnoće.

Iako je propisano kako se sterilizacija može izvršiti samo na zahtjev osobe koja želi biti sterilizirana, za osobu koja je navršila 35 godina života, a nije poslovno sposobna, zahtjev za sterilizaciju mogu

podnijeti njezini roditelji kojima je produženo roditeljsko pravo ili staratelj uz suglasnost organa starateljstva. Za osobu koja nije navršila 35 godina, a trajno je poslovno nesposobna iz zdravstvenih

razloga, zahtjev za sterilizaciju mogu podnijeti njezini roditelji koji vrše roditeljsko pravo ili staratelj uz suglasnost organa starateljstva samo u slučajevima i pod uvjetima iz članka 8. stavka 2. i 3. navedenog zakona.

Bez obzira na godine života sterilizirati se može žena čiji bi život bio ugrožen trudnoćom ili rađanjem. Bez obzira na godine života sterilizirati se može i osoba za koju se na temelju saznanja

medicinske znanosti utvrdi da bi se dijete rodilo s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama.

