Zarazili se opasnom bolesti: Zasad ih je 14, a svi su bili na istom mjestu?

Najmanje 14 slučajeva legionarske bolesti prijavljeno je u Floridi, a Ministarstvo zdravlja objavilo je da je epidemija potencijalno povezana s jednom teretanom.

Iz teretane su poručili da surađuju sa zdravstvenim vlastima, dijelove objekta su zatvorili i u tijeku su testiranja sistema bazena i spa-centra "iz predostrožnosti", javlja ABC News.

Legionarska bolest je ozbiljan oblik upale pluća uzrokovan bakterijom Legionela, koja se širi udisanjem malih kapljica kontaminirane vode ili pare. Bakterije se prirodno nalaze u slatkoj vodi, ali se najviše razvijaju u toploj vodi i sustavima zgrada poput tuševa, slavina i grijača vode. Bolest se ne prenosi s osobe na osobu.

Većina pacijenata oporavlja se antibioticima, ali osobe sa slabim imunitetom ili s kroničnim plućnim bolestima mogu razviti ozbiljne komplikacije, a oko 10 posto oboljelih umire. Brže liječenje češće rezultira potpunim oporavkom. Prema izvještajima zdravstvenih ustanova, stopa smrtnosti je oko 25 posto.