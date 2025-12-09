Neočekivan potez Kremlja: Rezervisti idu na obuku, ali Putin skrio ključne detalje

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se naređuje vojna obuka za rezerviste u 2026. godini.

U uredbi od 8. prosinca navodi se da će Rusi u pričuvi biti pozvani na obuku u Oružane snage, Nacionalnu gardu, hitne vojne jedinice Ministarstva za izvanredne situacije, kao i državne agencije za zaštitu i FSB. Prema pisanju ruskih medija, Putin je naložio vladi i regionalnim vlastima da osiguraju dovršetak svih koraka za pozivanje rezervista i organiziranje obuke.

Dva od četiri dijela uredbe ostaju klasificirana i označena kao "samo za službenu upotrebu".

Rezervisti su Rusi koji su u rezervi i dobrovoljno su potpisali ugovore o pridruživanju mobilizacijskoj rezervi. Prema službenim podacima, Rusija ih je 2021. godine imala oko 100.000, piše Kyiv Post.

Predsjednik je taj koji odlučuje koliko će pričuvnika biti pozvano, na temelju potreba vojske i prijedloga vlade. Periodi osposobljavanja ne mogu trajati dulje od dva mjeseca. Zimska obuka je neuobičajena u Rusiji. Prošle godine Putin je naredio da obuka počne u siječnju prvi put u 20 godina.

Nema formalne mobilizacije, ali...

Novi dekret slijedi ranije korake kojima se proširuje sposobnost vojske da koristi pričuvnike. U listopadu je Državna duma donijela zakon kojim se omogućuje slanje pričuvnika na "posebnu obuku", uključujući misije zaštite kritične infrastrukture. Ta se mjera smatra još jednim načinom uključivanja većeg broja ljudi u vojnu službu bez najavljivanja formalne mobilizacije. Putin je 4. studenog potpisao još jedan dekret kojim se omogućuje raspoređivanje pričuvnika radi zaštite kritične infrastrukture diljem zemlje.

Šest dana kasnije, poslovne novine Kommersant izvijestile su da je najmanje 19 ruskih regija započelo regrutiranje rezervista. U izvješću se navodi da će ovi rezervisti, prvenstveno zaduženi za suzbijanje neprijateljskih dronova, dobiti pravni status aktivnih pripadnika vojske tijekom takvih zadataka. Mogu biti pozvani tijekom posebnih obuka, a postupke će odrediti vlada. Visoki dužnosnik ruskog Glavnog stožera, Vladimir Tsimljanski, rekao je da ovi rezervisti neće biti poslani u borbu u Ukrajinu niti raspoređeni izvan Rusije. Međutim, uredba koju je potpisao Putin ne uključuje takva ograničenja.

Novi sustav novačenja

Putin je 4. studenog potpisao i zaseban zakon kojim se Rusiji omogućuje provođenje novačenja tijekom cijele godine. Od 1. siječnja 2026. uredi za novačenje moći će svakodnevno slati elektroničke pozive, zakazivati ​​liječničke preglede i održavati sastanke odbora za novačenje u bilo koje doba godine. Rok za javljanje regruta nakon primitka elektroničkog poziva bit će ograničen na 30 dana od trenutka kada se pojavi u državnom registru. Stvarno raspoređivanje u vojne jedinice i dalje će se odvijati dva puta godišnje - od 1. travnja do 15. srpnja i od 1. listopada do 31. prosinca.