Majka očajnički traži pomoć, sustav joj poručuje neka se snađe sama: "Strah nas je biti s njim u istoj prostoriji, puste ga doma i opet začarani krug"

Majka 15-godišnjaka koji je prošli tjedan u zagrebačkom parku nožem ozlijedio drugog dječaka tvrdi da godinama bezuspješno upozorava sustav na ozbiljne probleme u ponašanju svog sina. U strahu za vlastitu sigurnost i sigurnost drugih, više je puta tražila pomoć institucija, no, kako kaže, odgovori su bili nedostatni, a konkretna rješenja izostala.

"Nije prvi puta da je on hodao sa nožem. Doma smo isto dobivali batine od njega više puta. Policija konstantno intervenira, konstantno bude tako da dođe na intervenciju, njega hospitaliziraju u Kukuljevićevu gdje se i liječi, puste ga doma i opet u začarani krug. Opet policija, opet Kukuljevićeva i opet začarani krug", ispričala je majka maloljetnog napadača.

Dodaje kako je policiju zvala više puta, jer je strahovala za vlastiti život i živote drugih.

"Ja znam da je on u stanju svašta napraviti i to sam upozoravala i Centar za socijalni skrb gdje sam isto dala izjavu da nas je strah više biti sa njime u istoj prostoriji jer u nijednom trenutku ne mogu znati, kada će on, ne daj bože, nešto loše napraviti", rekla je.

Nakon posljednjeg napada dječaku je određen istražni zatvor, no majka smatra da to nije rješenje.

"Mi se bojimo jer prvenstveno se bojimo da sebi nešto ne napravi. Njemu treba isto pomoć jer ima te svoje psihičke dijagnoze.

Kontaktirala sam Centar za socijalnu skrb pa sigurno već unazad tri godine i tražila da se malodobno dijete smjesti negdje u ustanovu s obzirom da ja, suprug i ostala moja maloljetna djeca ne možemo više s njime na kraj", upozorava.

Iz Centra za socijalnu skrb poručuju kako su poduzeli sve u okviru svojih zakonskih ovlasti, no stručnjaci ističu da problem nadilazi jednu obitelj.

"Ovaj slučaj nije problem ove obitelji nego je problem cijelog sustava koji zapravo nema kamo s takvim djetetom. Majka očito traži pomoć, a sustav joj poručuje neka se snađe sama", rekla je klinička psihologinja i stalna sudska vještakinja Gordana Buljan Flander.

Naglašava kako djeca s kompleksnim poremećajima ponašanja zahtijevaju sustavnu i dugoročnu pomoć.

"Djeca sa kompleksnim poremećajima ponašanja zahtjevaju multidisciplinarni, dugoročni, strukturirani tretman, a kod nas je problem što se sve intervencije svedu na nekoliko kratkotrajnih hospitalizacija", dodala je.

Obitelj tvrdi da je iscrpila sve institucionalne mogućnosti, ali adekvatna pomoć i dalje izostaje.

"Centar je uvijek stalno govorio da nemaju adekvatnu ustanovu za takvu djecu. Mjesec dana je išao kod psihologice na tretmane jedanput tjedno i to je sve što su nam pomogli u Centru do sada. Bojim se da ako on bude pušten na slobodu da može napraviti, još veće zlo nego što je napravio", rekla je majka.

Stručnjaci upozoravaju da se bez koordiniranog djelovanja više sustava problem samo produbljuje.

"Nažalost na takav način problem se ne rješava, problem se samo odgađa i onda se događa to da se problem vrati u još jačem i težem obliku nego što je postojao. Tako da zaista je važno da u ovakvim istuacijama surađuju socijalna, skrb, školstvo, zdravstvo", zaključila je Buljan Flander.

