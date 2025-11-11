Novi prosvjedi u Srbiji, ali ne zbog urušavanja nadstrešnice: "Trumpov zet nije naš zet"

Novi prosvjedi u Srbiji. Ovaj put ne zbog rušenja nadstrešnice, već zbog izglednog rušenja - Generalštaba, zgrade koju mnogi u Beogradu smatraju simbolom grada i kulturnim naslijeđem.

Zgrada je teško oštećena tijekom NATO-vog bombardiranja Jugoslavije prije 26 godina. Status kulturnog dobra objektu je prošle godine ukinut lažiranim dokumentom.

A prije nekoliko dana Vlada je izglasala zakon "lex specijalis", kojim se otvara put Jaredu Kushneru, inače zetu Donalda Trumpa, za gradnju luksuznog kompleksa u središtu Beograda.

Ugovor o revitalizaciji kompleksa potpisan na 99 godina između srpske vlade i američke investicijske tvrtke od početka je žestoko kritiziran. Najnoviji zakon, protivnici smatraju neustavnim.

