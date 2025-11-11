Trumpov mirovni plan pred propašću: Gazu bi mogla dijeliti granica od žutih blokova

Podjela Pojasa Gaze na područje kojim upravlja Izrael i ono kojim upravlja Hamas sve je izglednija, reklo je više izvora za Reuters, pri čemu slabe napori da se mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa proširi na nešto više od prekida vatre.

Šestero europskih dužnosnika, izravno upućenih u napore da se implementira iduća faza plana, za Reuters je kazalo da su napori zapravo zastali te da se sada čini vjerojatnim da će obnova biti ograničena na teritorij kojim upravlja Izrael.

Prizori iz života u Gazi - 12 Foto: Afp

To bi moglo dovesti do višegodišnjeg razdvajanja područja na dva dijela, upozorili su.

Prema prvoj etapi plana, koja je stupila na snagu 10. listopada, izraelska vojska sada upravlja s 53 posto priobalne enklave, uključujući većinu poljoprivrednog zemljišta, Rafah na jugu te dijelove grada Gaze i druga urbana područja.

Gotovo svih dva milijuna stanovnika Gaze živi u šatorskim kampovima i ruševinama razorenih gradova diljem preostalog dijela Gaze, kojim upravlja Hamas.

Prizori iz života u Gazi - 1 Foto: Afp

Reutersove snimke bespilotnim letjelicama iz studenog prikazuju kataklizmično razaranje na sjeveroistoku grada Gaze nakon konačno izraelskog napada prije primirja i nakon više mjeseci ranijih bombardiranja. Područje je sada podijeljeno na izraelski dio i onaj Hamasa.

Iduća faza predviđa daljnje izraelsko povlačenje od takozvane žute linije na koju su se izraelski vojnici povukli po uvjetima prekida vatre, kao i uspostavu prijelazne uprave Gaze, raspoređivanje multinacionalnih sigurnosnih snaga koje bi zamijenile izraelske, razoružavanje Hamasa i početak rekonstrukcije.

No, plan nije pružio nikakav vremenski rok ili mehanizme za implementaciju. U međuvremenu, Hamas se odbija razoružati, Izrael odbija bilo kakvu uključenost Palestinske samouprave koju podupire zapad, a postoji i nesigurnost glede multinacionalnih vojnika.

Prizori iz života u Gazi - 11 Foto: Afp

"Još uvijek radimo na idejama", kazao je jordanski šef diplomacije Ajman Safadi na sigurnosnoj konferenciji u bahreinskom glavnom gradu Manami ovog mjeseca. "Svi žele da ovaj rat završi, svi želimo isti ishod. Pitanje je: kako da to funkcionira?"

SAD "nestao" u akciji

Bez većeg pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se situacija pomakne s mrtve točke, čini se da će žuta linija postati de facto granica koja će na neodređeno vrijeme podijeliti Gazu, prema 18 izvora, a među njima je i šestero europskih i bivši američkih dužnosnik upućen u pregovore.

SAD su pripremile nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koji bi multinacionalnim snagama i prijelaznoj upravi dali dvogodišnji mandat. No, 10 diplomata je reklo da vlade i dalje oklijevaju slati vojnike.

Prizori iz života u Gazi - 10 Foto: Afp

Za europske i arapske zemlje je naročito malo vjerojatno da će sudjelovati ako će se zadaće protezati onkraj održavanja mira, odnosno ako će značiti izravno sukobljavanje s Hamasom ili drugim palestinskim skupinama, rekli su.

Američki potpredsjednik JD Vance i Trumpov utjecajan zet Jared Kushner su obojica prošlog mjeseca rekli da bi sredstva za obnovu mogla brzo početi dolaziti u područje pod izraelskom kontrolom čak i bez prelaska u iduću fazu plana.

Takvi američki prijedlozi upućuju na to da bi fragmentiranost na terenu mogla postati "zaključana u nešto mnogo dugoročnije", kazao je Michael Wahid Hanna iz think tanka International Crisis Group.

Prizori iz života u Gazi - 8 Foto: Afp

Glasnogovornik State Departmenta je rekao da premda je postignut "ogroman napredak" u sklopu Trumpovog plana, i dalje ima puno posla, no nije odgovorio na pitanja o tome hoće li rekonstrukcija biti ograničena na područje kojim upravlja Izrael.

Premijer Benjamin Netanyahu je rekao da Izrael nema namjeru ponovo okupirati ili upravljati Gazom iako su krajnje desni ministri njegove vlade pozvali na oživljavanje naselja srušenih 2005.

Izraelska vojska se također odupirala zahtjevima za trajno zauzimanje teritorija ili izravan nadzor nad civilima u Gazi. Netanyahu je umjesto toga obećao održavati tampon zonu unutar Gaze, uzduž granice, kako bi spriječio bilo kakvo ponavljanje Hamasovog napada iz listopada 2023. koji je prouzročio rat.

Žuti betonski blokovi kao granica

Izraelske snage su postavile velike žute betonske blokove kako bi označile liniju povlačenja te grade infrastrukturu na strani Gaze kojom upravljaju. U četvrti Šedžaja grada Gaze, vojska je prošlog tjedna odvela novinare do punkta utvrđenog otkako je sklopljeno primirje.

Prizori iz života u Gazi - 6 Foto: Afp

Prema satelitskim snimkama, tamo su zemlja i ruševine zgrada buldožerima pretvorene u strme brežuljke koji čine obrambene položaje za vojnike. Također, postavljen je nov asfalt.

Glasnogovornik izraelske vojske Nadav Shoshani je rekao da su vojnici tamo kako bi spriječili vojni upad u područje kojim upravlja Izrael, kazavši da će se Izrael odmaknuti od linije kada Hamas ispuni uvjete poput razoružavanja i kada budu prisutne međunarodne snage sigurnosti.

Čim "Hamas ispuni svoj dio sporazuma, mi smo spremni krenuti", kazao je Shoshani.

Prizori iz života u Gazi - 5 Foto: Afp

Dužnosnik izraelske vlade, odgovarajući na pisane upite, rekao je da se Izrael pridržava sporazuma te optužio Hamas da zavlači.

Hamas je oslobodio posljednjih 20 živih talaca u Gazi i vratio posmrtne ostatke njih 24 u sklopu prve faze plana. Tijela četvero drugih su i dalje u Gazi.

Prizori iz života u Gazi - 7 Foto: Afp

U obližnjim palestinskim dijelovima grada, Hamas je ponovo uspostavio svoju kontrolu te se počeo obračunavati sa suparnicima. Prema videosnimkama Reutersa, pripadnici Hamasa djeluju kao policija, čuvaju štandove s hranom ili bagerima čiste ceste od ruševina.

"Zaista moramo ispuniti vakuum unutar Pojasa Gaze kada je riječ o sigurnosti", rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul na konferenciji u Manami, pozivajući na hitrost i upozoravajući da bi jačanje Hamasa moglo ponovo dovesti do izraelskih vojnih operacija u Gazi.

Prizori iz života u Gazi - 4 Foto: Afp

Hazem Kasem, glasnogovornik Hamasa u gradu Gazi, kazao je da je skupina spremna predati vlast palestinskom tehnokratskom tijelu kako bi mogla započeti obnova.

"Sve regije Gaze jednako zaslužuju rekonstrukciju", poručio je.

Jedna ideja o kojoj se raspravlja, prema dvojici europskih dužnosnika i zapadnom diplomatu, bila je treba li Hamas uništiti oružje pod međunarodnim nadzorom umjesto da ga preda Izraelu ili drugoj stranoj sili.

Europske i arapske zemlje žele da se Palestinska samouprava sa sjedištem u Zapadnoj obali i njena policija vrate u Gazu pored multinacionalnih snaga kako bi preuzele vlast od Hamasa. Tisuće njenih časnika je obučavano u Egiptu i Jordanu te su spremni za raspoređivanje, no Izrael se protivi bilo kakvom sudjelovanju Palestinske samouprave.

Obnova pod izraelskom okupacijom

Šestero europskih dužnosnika je reklo da bez veće promjene u stavovima Hamasa ili Izraela, ili bez američkog pritiska na Izrael da prihvati ulogu Palestinske samouprave i put prema državnosti, ne vide kako bi se Trumpov plan mogao proširiti na nešto više od prekida vatre.

Prizori iz života u Gazi - 3 Foto: Afp

"Gaza ne smije zaglaviti ni u čijoj zemlji između mira i rata", kazala je britanska šefica diplomacije Yvette Cooper na konferenciji u Manami.

Salah Abu Amr, 62-godišnji stanovnik grada Gaze, rekao je da ako se ne postigne dogovor glede razoružavanja Hamasa, a s 'izraelske' strane žute linije počne obnova, ljudi bi mogli pomisliti da se tamo presele. No, teško je misliti o podijeljenoj Gazi, dodao je.

"Hoćemo li se svi moći preseliti u to područje? Ili će Izrael imati pravo veta na ulazak nekih od nas?", rekao je."Hoće li također podijeliti obitelji na dobre i loše ljude?"

Ostaje nejasno tko će financirati obnovu dijelova Gaze pod izraelskom okupacijom, pri čemu zaljevske zemlje nisu sklone sudjelovanju bez učešća Palestinske samouprave i puta prema državnosti, čemu se Izrael protivi. Procjenjuje se da će troškovi obnove iznositi oko 70 milijardi dolara.

Prizori iz života u Gazi - 2 Foto: Afp

Bilo kakva podjela Gaze dodatno bi unazadila palestinske težnje za nezavisnom državom koja bi uključivala Zapadnu obalu te pogoršala humanitarnu katastrofu za ljude bez adekvatnog smještaja i koji su gotovo posve ovisni o humanitarnoj pomoći.

"Ne smijemo imati fragmentaciju Gaze", kazao je jordanski ministar Safadi.

"Gaza je jedna i Gaza je dio okupiranog palestinskog teritorija".

Palestinska ministrica vanjskih poslova Varsen Agabekijan Šahin je također odbacila teritorijalnu podjelu Gaze te kazala da je Palestinska samouprava spremna preuzeti "potpunu nacionalnu odgovornost".

"Ne može biti stvarne obnove ili dugotrajne stabilnosti bez potpunog palestinskog suvereniteta nad teritorijem", poručila je u odgovoru na pitanja Reutersa.