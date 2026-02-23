Obavijesti Foto Video Pretražite
NESREĆA U NEPALU

VIDEO Prevrnuo se autobus prepun turista! Najmanje je 19 mrtvih, prizori su užasni

23. veljače 2026.
Autobus sletio u provaliju
Autobus sletio u provaliju Foto: AP Photo/Bijay Rai via Guliver
Istražuju se okolnosti nesreće nakon što je putnički autobus sletio u provaliju.
