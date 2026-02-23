VIDEO Prevrnuo se autobus prepun turista! Najmanje je 19 mrtvih, prizori su užasni

Nesreća se dogodila kada je putnički autobus u ponedjeljak sletio s planinske ceste u mjestu Behighat u Nepalu, oko 80 kilometara zapadno od glavnog grada Kathmandua.
Autobus je prevozio 44 putnika i bio je na putu iz turističkog grada Pokhare prema Kathmanduu, popularnom odredištu za strane i domaće posjetitelje, kada je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste.
Policija je potvrdila da je poginulo 19 osoba, dok je 25 ozlijeđenih prevezeno na liječenje. Dosad je identificirano devet žrtava, piše Daily Mail.
Među poginulima je i jedan britanski državljanin, dok su među ozlijeđenima državljani Novog Zelanda i Kine. Prema navodima kineske državne agencije jedan kineski državljanin vodi se kao nestao.
Lokalne vlasti priopćile su da je akcija spašavanja završena u zoru, a okolnosti nesreće se istražuju.
Prometne nesreće česte su u Nepalu, pretežno planinskoj zemlji s lošom cestovnom infrastrukturom. Svake godine u prometnim nesrećama poginu stotine ljudi.
Početkom ovog mjeseca najmanje 13 osoba poginulo je kada je autobus sa svadbenim uzvanicima sletio s planinske ceste na zapadu zemlje, dok su 34 osobe ozlijeđene. U kolovozu 2024. godine 14 ljudi izgubilo je život nakon što je autobus s vjernicima pao oko 150 metara u provaliju uz rijeku Marsyangdi.
Mjesec dana prije toga, dva autobusa s ukupno 59 putnika odnijela je bujica nakon odrona tla u okrugu Chitwan.