Preminuo Vladislav Jovanović, ministar u Jugoslaviji i svjedok obrane Miloševića i Karadžića

U 93. godini preminuo je Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije i bivši veleposlanik pri Ujedinjenim narodima.

Jovanović je rođen 1933. godine u Žitnom Potoku. Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a potom je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu

Diplomatsku karijeru započeo je 1957. godine u tadašnjem Ministarstvu vanjskih poslova Jugoslavije. Bio je ministar vanjskih poslova, veleposlanik pri Ujedinjenim narodima i veleposlanik u Turskoj.

Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova obitelj, izvijestio je klix.

Svjedočenja u Haagu

Jovanović je u Haagu svjedočio pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.

Na suđenju Slobodanu Miloševiću 2005. godine pojavio se kao svjedok obrane. Tom prilikom je negirao postojanje plana o stvaranju "Velike Srbije" na teritoriju Srbije, BiH i Hrvatske, navodeći da nikada nije čuo za takav plan.

Tvrdio je da Srbija nije službeno sudjelovala u ratu u BiH ni u Hrvatskoj, kao i da je rat na području bivše Jugoslavije bio izazvan "ilegalnim odcjepljenjem" republika, a ne agresijom.

Godine 2013. kao svjedok obrane svjedočio je i na suđenju Radovanu Karadžiću. Pritom je tvrdio da Karadžićev cilj nije bio odvajanje Republike Srpske od BiH i njezino pripajanje Jugoslaviji, nego nastojanje da se ostane u zajedničkoj državi.

Tijekom svjedočenja je rekao da je bošnjačka strana bila odgovorna za smrt civila u Sarajevu, a za raspad Jugoslavije okrivio je međunarodnu zajednicu.

Haški tužitelj upitao ga je o njegovu zalaganju za "etničku homogenizaciju" teritorija zauzetih u BiH. Jovanović je potvrdio da je 1993. godine zastupao takav stav, ali on nije podrazumijevao "upotrebu prisilnih sredstava, a kamoli činjenje zločina".