Europa odgovorila na Trumpovo svojatanje Grenlanda: "Ovo nećemo prestati braniti"

Europski čelnici u utorak su objavili zajedničku izjavu kojom su se usprotivili interesu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Grenland, poručivši da se sigurnost u Arktiku mora osiguravati kolektivno.

"Kraljevina Danska, uključujući Grenland, dio je NATO-a", navodi se u izjavi koju je na platformi X objavio Ured danske premijerke.

"Sigurnost Arktika stoga se mora ostvarivati kolektivno, u suradnji sa saveznicima u NATO-u, uključujući Sjedinjene Američke Države, uz poštivanje načela Povelje UN-a, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica. To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti", dodaje se.

Također se navodi da Grenland pripada njegovu narodu te da je samo na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda.

Pismo su potpisali danska premijerka Mette Frederiksen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, kao i čelnici Italije, Španjolske i Poljske.

Ta poruka, u kojoj se Sjedinjene Američke Države opisuju kao "ključni partner" u nastojanjima za sigurnost Arktika, objavljena je jer je Trump nakon akcije u Venezueli ponovo počeo svojatati Grenland.