Božićna poruka srpskog patrijarha: "Da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima"

Prevladajmo podjele i pužimo ruku jedni drugima, poručio je u božićnoj poslanici poglavar Srpske pravoslavne Crkve (SPC) patrijarh Porfirije, ocijenivši da unutarnjim političkim napetostima i podijeljenosti u Srbiji svjedoči sav srpski narod, gdje god da je.

"Unutarnje političke tenzije dovele su do duboke podijeljenosti društva i nepovjerenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju", ukazao je srpski patrijarh i pozvao da se podjele prevladaju.

"Da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima", istaknuo je Porfirije, ocijenivši da je situacija u Srbiji složena i teška.

Poglavar SPC-a kao "posebno zabrinjavajuće" vidi "gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet povijesnog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo vanjskim utjecajima".

"Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava s izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posljedično, s jednom od najbržih depopulacija u svijetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva", rekao je patrijarh.

Naglasivši da je Božić praznik mira, Porfirije je rekao da je danas "čovječanstvu više nego ikada potrebno da se vrati tom izvoru mira koji se ne nameće silom, nego otkriva u smirenju i ljubav" u "odnosu koji gradi povjerenje, zajedništvo i poštovanje svakog čovjeka".