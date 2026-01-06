VIDEO Očekuje se erupcija vulkana: Podignut stupanj uzbune, građani pozvani na evakuciju

Filipini su u utorak podigli stupanj uzbune zbog vulkana Mayon u središnjem dijelu zemlje, koji bi mogao erumpirati u idućim danima i upozorili građane da se ne približavaju tom području.

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju Phivolks podigao je upozorenje na treći od pet stupnjeva, što znači da magma unutar vulkana formira kupolu od lave na vrhu.

Institut je pozvao stanovnike unutar zone zabranjenog kretanja od šest kilometara da se evakuiraju zbog rizika od toka lave, odrona kamenja i drugih opasnosti.

Mayon je najaktivniji od 22 vulkana na Filipinima i erumpirao je više od 50 puta u posljednjih 400 godina.

Njegova posljednja erupcija bila je u lipnju 2023. godine, kada je izbacivao lavu i štetne plinove.

Institu je pozvao civilno zrakoplovstvo da savjetuje pilote da izbjegavaju letenje blizu vrha Mayona jer pepeo od iznenadne erupcije može biti opasan za avione.

Od početka ove godine Institut je zabilježio 346 odrona kamenja i četiri vulkanska potresa, u usporedbi s 599 odrona u razdoblju od studenog do prosinca 2025. godine.