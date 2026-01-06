FOTO Božićni prijem SNV-a: Došli su mnogi, među njima i neki iz Vlade i Turudić, a zanimljivo je i tko je osvojio sretni novčić

Srpsko narodno vijeće (SNV) organiziralo je u utorak tradicionalni svečani prijem u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru istaknuvši kako ta svečanost nema samo duhovno značenje, već je i prilika za očuvanje identiteta zajednice u vremenima obilježenim društvenim izazovima.

Predsjednik SNV-a Boris Milošević u svom je govoru istaknuo kako je božićno okupljanje prilika da se pošalju poruke mira, tolerancije, međusobnog uvažavanja.

"Božićno okupljanje kod svih, pa tako i kod nas, simbolizira zajedništvo, ljubav i radost, ali istovremeno potrebu za afirmacijom naše prisutnosti i vidljivosti kao zajednice, ne samo ovdje u Zagrebu, već i diljem Hrvatske", rekao je.

Proslava rođenja Isusa Krista ne nosi samo duboko duhovno značenje, već igra i ključnu ulogu u očuvanju identiteta zajednice koja je tijekom prošle godine prolazila kroz različite izazove i događaje koji su nas zabrinjavali i tištili, dodao je.

"Tištila nas je pojava crnila na ulicama, pjevanje ustaških pjesama, raširenost i normaliziranost ZDS pokliča, okrugli stol o Jasenovcu kojim su relativizirane strahote logora, upadi crnokapuljaša na folklorne i druge kulturne događaje", naveo je Milošević, nabrajajući samo neke događaje zbog kojih se oni u "svojim manjinskim cipelama" nisu osjećali ugodno ni slobodno.

Poručio je kako su to sve pojave na koje ne smijemo pristati kao društvo, a u tom kontekstu, podsjetio je kako je nedavno obilježeno pet godina od potresa na Baniji koji je bio upravo simbol međunacionalne solidarnosti gdje su svi pomagali jedni drugima.

Milošević je, između ostalog, u govoru izrazio žaljenje zbog loših odnosa između Hrvatske i Srbije, istaknuvši da će kao srpska zajednica uvijek biti spremna podnijeti svoj dio tereta za njihovo poboljšanje.

Domjenak je okupio goste iz društvenog i političkog života, među kojima su bili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar pravosuđa, uprave i digtalne transformacije Damir Habijan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Milošević je kazao kako to zajednici i događaju koji je "tradicionalno polariziran" daje osjećaj poštovanja, prihvaćenosti i nacionalne ravnopravnosti.

Božinović: Hrvatska je domovina svih građana, nema prvih i drugih

Ministar Božinović u prigodnom govoru istaknuo je nužnost dijaloga u društvu.

"Riječ nikad nije neutralna, ona je čin, posebno kad dolazi od onih koji imaju odgovornost i vlast jer riječ može graditi povjerenje, ali može proizvesti i strah, može otvoriti prostor za dijalog ili ga zatrovati ili zatvoriti za godine, pa i desetljeća”, kazao je i dodao da u društvu koje je raznoliko dijalog nije dodana vrijednost, već nužnost.

"Riječi su moćne, a Božić je vrijeme kad bi one trebale donositi nadu, toleranciju i ljubav, ne s visoka, nego s jednakosti, ne kroz upute, nego kroz razumijevanje. Pokušajmo se zato prije izgovorenog staviti u cipela onog drugog, pa čak i onda kad se u mnogome ne slažemo”, dodao je Božinović.

Tri stvari izdvojio je koje smatra ključnima za društvo. Prvo, da nitko ne smije biti nevidljiv, da manjina mora imati glas i to glas koji se čuje, koji je ravnopravan. Drugo je da nas razlike ne smiju plašiti, da nas one mogu obogatiti ako imamo hrabrosti slušati, a treće je da zajedništvo nije kad svi mislimo isto, već kad unatoč razlikama želimo graditi istu kuću.

"Hrvatska je domovina svih svojih građana, nema prvih i drugih, nema slučajnih. Svi su ovdje s razlogom i svi se imaju pravo osjećati dobrodošlima”, poručio je Božinović.

Istaknuo je i kako zna da će biti izazova i riječi koje bole, te zamolio, ako i kada takvi trenuci dođu, sjetimo se zajedničkog cilja, pokažimo mudrost, napravimo korak jedni prema drugima.”Dužni smo ovu zemlju učiniti domom u kojem je svatko slobodan vjerovati, pripadati i izražavati se kako želi, sve dok time ne ugrožava zakone i slobodu onog drugog”, rekao je Božinović.

Izaslanica predsjednika Sabora, saborska zastupnica Jasna Vojnić prenijela je poruku Gordana Jandrokovića da dijalog, suradnja i poštovanje svih nacionalnih zajednica ostaju trajno opredjeljenje RH.

Kazala je i da odnosi između Republike Hrvatske i Republike Srbije nisu onakvi kakvi bi trebali biti.

"Naši građani, Hrvati i Srbi, naši prijatelji, susjedi, kumovi, rođaci i kolege svakodnevno žive jedni s drugima. Tisuće ljudi svakoga dana prelaze granicu naših država, rade, surađuju, razgovaraju i razumiju se. Ako oni to mogu, moramo i mi pokušati, moramo ih pratiti, a ne kočiti”, rekla je Vojnić.

"Hrvati u Srbiji su zajednica koja ne traži privilegije, tražimo da nas se vidi, da nas se čuje, da nas se poštuje i da ravnopravni građani, lojalni građani Republike Srbije u kojoj živimo, radimo i odgajamo našu djecu”, dodala je.

S velikim poštovanjem, kazala je, gledaju kako Vlada RH tradicionalno sudjeluje na božićnim domjencima Srpskog narodnog vijeća i poručila kako je to snažna poruka otvorenosti i političke zrelosti.

"Iskreno, i mi Hrvati u Srbiji bismo voljeli da postoji takva razina otvorenosti i suradnje i s Vladom Republike Srbije”, kazala je Vojnić.

Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet u prigodnom govoru naglasio je da Zagreb vidi kao otvoreni grad u kojem se svatko osjeća dobrodošlo i ravnopravno, kao siguran grad jednakih prilika u kojem ne pravimo razliku između Hrvata i Srba, Roma i Mađara, starosjedilaca i novopridošlica.

Nagrada SNV-a i Marku Veselinoviću

Na božićnom prijemu dodijeljene su i godišnje nagrade SNV-a. Nagrada "Diana Budisavljević" za humanost i pravednost dodijeljena je ravnateljici Spomen-područja Jasenovac Ani Požar i povjesničarki Nataši Mataušić.

Nagrada "Svetozar Pribičević" za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa dodijeljena je županu Bjelovarsko-bilogorske županije Marku Marušiću te dožupanima Tanji Novotni Golubić i Saši Lukiću.

Nagrada "Dr. Gojko Nikoliš" za antifašizam dodijeljena je profesoru i povjesničaru Ivi Goldsteinu te istraživaču i autoru Mariju Šimunkoviću.

Nagrada "Nikola Tesla" za unapređenje srpskih institucija dodijeljena je Ženskom pjevačkom zboru SKD iz Splita te predsjedniku Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Splita Marku Veselinoviću.

Veselinović se obratio u ime dobitnika, istaknuvši kako priznanja prihvaćaju s čašću i obavezom da i dalje nastave doprinijeti njihovoj zajednici i društvu u cjelini.

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pohvalio je njegovu smirenost i razboritost prilikom incidenta u Splitu u studenome prošle godine, kada je grupa maskiranih muškaraca upala na otvaranje Dana srpske kulture.

''U sredinama kao što je splitska, koja je posebno važna za našu zemlju i Dalmaciju, bez ljudi kao što je Marko ne bi bilo onoga što treba manjinskim institucijama, a to je spremnost da se preuzme odgovornost kod djelovanja u interesu zajednice'', kazao je Pupovac.

Svi dobitnici nagrada, istaknuo je Pupovac, pokazali su hrabrost u onim trenucima kada se to tražilo, bez da su pritom produbili tenzije.

''Bez vas ne bi bilo moguće štititi vrijednosti koje štite srpske manjinske institucije. Bez vas ne bi bilo one vjere u ljude, društvo i državu'', kazao je svim odlikovanima.

Uz dodjelu nagrada, održan je i obred lomljenja božićne pogače, a novčić za sreću ove godine je pronašao saborski zastupnik Furio Radin.