Ministar o podjelama u društvu:"...bojim se da će stvoriti kontraefekt"

Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan poručio je u utorak s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća kako podjele koje postoje u društvu treba zatomiti, a na različitosti koje postoje gledati kao na bogatstvo.

"Većina ljudi sigurno stremi tome da podjela i razmirica bude što manje, pogotovo u nestabilnom vremenu takvih stvari ne treba", izjavio je Habijan upitan o prošlogodišnjim događajima u Splitu.

"Ako ćemo sada nabrajati stvari koje su se dogodile u Splitu, onda možemo pogledati i recentne događaje koji su se dogodili u Srbiji prema Hrvatima, te stvari definitivno nisu dobre", dodao je.

Izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Habijan nije želio komentirati, ponovivši kako su danas ključne poruke tolerancije, međusobnog uvažavanja, ali i sjećanje na ono što je bilo i vrednovanje svih naših vrijednosti.

Upitan o Thompsonovom koncertu i zabrani održavanja u Zagrebu, Habijan je kazao da su gradske vlasti nekonzistentne i da je takva odluka nelogična.

"Smatram da nijedna zabrana, gledano kroz povijest, nije donijela ništa... bojim se da će stvoriti kontraefekt", kazao je.

Dodao je kako određene stvari treba sankcionirati, da policija i nadležna sudbena tijela postupaju i da je to svima vidljivo.

Ako gledamo prošlu godinu, rekao je Habijan, fabriciranje određenih podjela išlo je u prilog određenim oporbenim političkim strankama. "Mislim da su određene podjele fabricirane i namjerno stvarane u nedostatku bilo kakvog konkretnog političkog sadržaja”.

Svi bismo trebali zajedno, bez obzira na svjetonazor i političke stavove, oko krucijalnih stvari, pokušati zadržati neki zajednički jezik, pogotovo s obzirom na prilično nesigurnu geopolitičku situaciju. "Ako želimo dobro ovoj zemlji, sigurnu zemlju radi budućnosti naše djece, onda mislim da moramo ove neke različitosti koje postoje zatomiti i nekako prijeći preko njih, ne stavljati ih u fokus”, zaključio je Habijan.