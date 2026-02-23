Podstanari se nisu javljali vlasniku, a kada je pozvao policiju, otkriven je horor

U Strullendorfu u Bavarskoj dogodio se stravičan zločin.

Policija je u petak navečer pronašla tijela četveročlane obitelji: 49-godišnje žene, 52-godišnjeg muškarca te njihove djece u dobi od 14 i 6 godina.

Istragu su preuzeli Državno odvjetništvo i kriminalistička policija u Bambergu.

Oko 19 sati policiju je alarmirao stanodavac obitelji, koji nije mogao stupiti u kontakt s njima. Zabrinuo se i odlučio pozvati pomoć.

Policijska ophodnja potom je stigla do zgrade u kojoj je obitelj stanovala, a policajci su otvorili stan i u njemu pronašli tijela članova obitelji, piše Bild.

Prema prvim informacijama Državnog odvjetništva i policije, 52-godišnjak je najprije vatrenim oružjem usmrtio svoju 49-godišnju suprugu, 14-godišnjeg sina i šestogodišnju kćer. Nakon toga presudio je sebi.

Muškarac je imao važeću dozvolu za posjedovanje oružja te je posjedovao više komada vatrenog oružja.

Za sada nema naznaka da su u zločinu sudjelovale druge osobe.