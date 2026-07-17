Bazen se pretvorio u smrtonosnu zamku: Djevojčici nije bilo spasa

Jedanaestogodišnja djevojčica čija je kosa zapela u usisnoj cijevi bazena u talijanskom mjestu Sestri Levanteu je umrla.

Djevojčica, koja je nakon nesreće u kritičnom stanju primljena na odjel intenzivne njege Dječje bolnice Gaslini u Genovi, umrla je bez da je došla k svijesti od trenutka kada je izvučena iz vode.

Tragedija se dogodila u utorak poslijepodne u odmaralištu na šetalištu Descalzo. Djevojčica je na bazenu bila s majkom. Odlučila je ući u unutarnji bazen objekta gdje je voda plitka i hladnija od mora. Nitko ne zna kako joj je kosa zapela u usisnoj mlaznici, ali ju je sila povukla pod vodu te se nije mogla osloboditi i izaći na površinu.

Oni koji su svjedočili užasu pokušali su izvući djevojčicu, ali to je bilo komplicirano jer joj je kosa bila potpuno usisana u mlazinicu. Hitna pomoć koja je stigla na mjesto djevojčici nije uspjela pomoći, pa je helikopterom prevezena u bolnicu, piše talijanski Sky News. Nažalost, djevojčica nije preživjela.

Bazen je zatvoren, a istražitelji su uzeli izjave svih koji su tada bili tamo. Obalna straža i vojno osoblje sada prikupljaju svu dokumentaciju vezanu uz bazen.

Početni dokumenti uskoro će biti proslijeđeni tužiteljstvu, zajedno s izvješćima o zapljeni i svjedočenjima prikupljenim od posjetitelja plaže koji su svjedočili nesreći. Majka, koja je ostala u bolnici Gaslini sa svojom kćeri, mogla bi biti ispitana u nadolazećim danima.