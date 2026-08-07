Izvori otkrivaju: Na razorenom teritoriju Trump će prvo izgraditi – vojnu bazu

Trumpov Odbor za mir, koji je osnovan u siječnju kako bi nadgledao obnovu Gaze, izdao je svoj prvi građevinski ugovor na razorenom teritoriju. Radi se o projektu izgradnje temeljne vojne ispostave sa 150 ljudi za smještaj marokanskih trupa, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem za Guardian.

Ugovor, koji još nije finaliziran, dodijeljen je tvrtki Arkel International, čije je sjedište u Louisiani. Tvrtka je ranije obavljala poslove za američku vladu u zemljama poput Iraka.

Odborom za mir predsjedava američki predsjednik, a vodi ga tim u kojem su njegov zet Jared Kushner i prijatelj Steve Witkoff.

Dužnosnik Odbora za mir rekao je u e-mailu da su odbor i Nacionalni odbor za upravljanje Gazom, skupina palestinskih tehnokrata imenovanih za nadzor Gaze, "u završnim fazama pripreme nekoliko dodjela ugovora, a nijedan još nije finaliziran."

Dodao je da se jedan ugovor odnosi na "objekte za potporu međunarodnim stabilizacijskim snagama (ISF), što će pomoći u provedbi sigurnosnih i upravljačkih aranžmana iz plana".

"Ovaj ugovor bit će jedan od mnogih koji su ključni za budućnost Gaze", dodaje se.

Plan za bazu

Baza koja se sada planira ima samo 100 x 120 metara i namijenjena je smještaju kontingenta marokanskih vojnika koji bi se rotirali iz baze u Izraelu, rekao je izvor. Nalazila bi se na 60 % teritorija Gaze koji izravno kontrolira izraelska vojska. Izraelske snage također su stvorile tampon-zonu izvan tog područja.

Izvor je rekao da je baza udaljena oko kilometar i pol od izraelske granice i da će imati "brzi put za evakuaciju" u slučaju da budu napadnuti.

Rezolucija UN-a kojom se ovlašćuje Odbor za mir odobrila je osnivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu, a postoje različita izvješća o tome koja bi zemlja osigurala te trupe. Maroko je obećao mali kontingent, ali pravni okvir još nije finaliziran i nije jasno kada bi raspoređivanje započelo.

U ranijim ugovornim planovima koje je Guardian vidio baza sa 150 ljudi bila je prva faza plana za izgradnju vojne baze s 5000 ljudi u Gazi za međunarodne stabilizacijske snage.

Ta baza uključivala bi "borbene položaje za vozila" i perimetralni ili podignuti obrambeni nasip te bi imala osnovne objekte pogodne za kratkoročno raspoređivanje. U ranijem ugovoru navedeno je da bi se prva faza sastojala od šatora i kreveta za spavanje, kao i kemijskih toaleta i stanica za pranje ruku.

Trump je u veljači 2025. najavio da će SAD preuzeti i posjedovati Gazu.

Na prvom sastanku odbora u siječnju Kushner je predstavio plan za izgradnju Nove Gaze s prostranim gradom na obali s tornjevima višenamjenske namjene.

Najmanje 80 % zgrada u Gazi oštećeno je ili uništeno u ratu. Deset mjeseci nakon primirja većina od dva milijuna stanovnika tog teritorija još uvijek živi u improviziranim i nehigijenskim kampovima.