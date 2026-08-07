Presedan u Izraelu: Prvi put nakon listopada 2023. doseljenik optužen za ubojstvo Palestinca

Područno državno odvjetništvo na jugu Izraela podiglo je optužnicu protiv izraelskog doseljenika Yinona Levija za ubojstvo iz nehaja poznatog palestinskog aktivista Awdaha Hathaleena u srpnju 2025. godine. Riječ je o prvom slučaju od 7. listopada 2023. u kojem je neki Izraelac optužen za ubojstvo Palestinca na području okupirane Zapadne obale, objavila je organizacija za ljudska prava B’Tselem.

Optužnica Levija, koji živi na nelegalnom doseljeničkom imanju u južnom dijelu Zapadne obale, tereti za ubojstvo iz nehaja, kao i za oružani upad na tuđi posjed te namjerno uništavanje imovine. Prema izraelskom zakonu, za ubojstvo iz nehaja prijeti mu kazna do 12 godina zatvora.

Optuženi Yinon Levi Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo

Stradao dok je dokumentirao napad

Ubijeni Awdah Hathaleen bio je istaknuti lokalni vođa i aktivist koji se borio protiv doseljeničkog nasilja. Široj javnosti postao je poznat po radu na dokumentarnom filmu "No Other Land", nagrađenom Oscarom 2025. godine, koji prikazuje borbu palestinskih stanovnika za očuvanje svojih domova i sela.

Yuval Abraham prima Oskara za dokumentarac Foto: Afp

Zločin se dogodio u selu Umm al-Khair. Snimke napada prikazuju Levija kako puca u smjeru zgrada i skupine Palestinaca. Jedan od ključnih dokaza je i video koji je snimio sam Hathaleen - na snimci se vidi kako Levi cilja i puca izravno u osobu koja drži kameru, nakon čega se kadar prekida uz jauke ozlijeđenog aktivista, piše NBC.

Prema navodima optužnice, prvi metak koji je Levi ispalio pogodio je Hathaleena, koji je stajao u dvorištu udaljenom oko 20 metara i dokumentirao događaj. Metak mu je probio pluća i prsni koš. Pri dolasku u bolnicu bio je mrtav uslijed hipovolemijskog šoka i zatajenja dišnog sustava.

Optuženi tvrdi da je djelovao u samoobrani

Levijev odvjetnik Avichay Hajbi izjavio je da je tužiteljstvo donijelo "pogrešnu odluku" te najavio da će se njegov klijent braniti na sudu. Sam Levi poslao je pismo tužiteljstvu u kojem tvrdi da je nevin i navodi kako je djelovao u samoobrani, optužujući vlasti za "de facto podršku terorizmu". Glasnogovornica tužiteljstva potvrdila je podizanje optužnice, dodavši da optuženi trenutačno nije u pritvoru te da će mu optužnica službeno biti pročitana sljedećih tjedana.

Izraelska vojska na Zapadnoj obali Foto: Afp

Odvjetnik obitelji Hathaleen, Eitan Peleg, istaknuo je kako se nada da će ovaj slučaj označiti prekretnicu u strožoj primjeni zakona protiv ekstremnih doseljenika, naglasivši da su optužnici pridonijele neoborive videosnimke i stalan pritisak obitelji na policiju i tužiteljstvo.

Inače, Yinon Levi bio je među izraelskim doseljenicima kojima su SAD i druge zapadne zemlje 2024. uvele sankcije zbog nasilja nad Palestincima, no američki predsjednik Donald Trump ukinuo je te sankcije nakon preuzimanja dužnosti.

Iz organizacije B’Tselem upozoravaju da su izraelske snage i doseljenici od listopada 2023. ubili više od 1.100 Palestinaca na Zapadnoj obali, ističući da je ova optužnica "iznimka koja potvrđuje pravilo" i da doseljenici i dalje uživaju visoki stupanj nekažnjivosti.