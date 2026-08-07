Vozači, oprez na putu prema moru: Sudar usporio A1, na A3 i A2 stvorile se kolone

Na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra zabranjen je promet za vozila I. skupine (motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). U prekidu je i katamaranska linija Jadrolinije 323 Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun Tovarnele.

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi.

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred samim naplatnim postajama Lučko i Demerje zasad nema dužih čekanja.

Iako je na A1 završen očevid prometne nesreće na 18. kilometru između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, još uvijek se vozi u koloni od oko jednog kilometra. Promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, a kolona se postupno smanjuje.

Oprez se vozačima na autocesti A1 savjetuje i na nekoliko dodatnih lokacija u smjeru Dubrovnika:

izlaz iz tunela Sveti Rok: zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h

zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h između tunela Čelinka i PUO Jasenice: zbog oštećenja odbojne ograde vozi se po dvije trake uz ograničenje od 80 km/h

zbog oštećenja odbojne ograde vozi se po dvije trake uz ograničenje od 80 km/h između čvorova Zadar centar i Zadar istok: oštećena je odbojna ograda te se u oba smjera vozi uz ograničenje od 100 km/h

oštećena je odbojna ograda te se u oba smjera vozi uz ograničenje od 100 km/h vozila u kvaru: usporeno se vozi između čvorova Otočac i Perušić (ograničenje 100 km/h) te između čvorova Vučevica i Split (ograničenje 80 km/h).

Gužve i zastoji zabilježeni su i na ostalim autocestama. Na A3 Bregana – Lipovac vozi se usporeno jednim trakom u smjeru Bregane zbog prometne nesreće na čvoru Zagreb zapad. Na A2 Zagreb – Macelj, također u zoni čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba, formirala se kolona duga oko jedan kilometar.

Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak.