Djeci prijeti katastrofa: "Ima četiri godine i ne teži više od pet kilograma, ne hoda"

Širenje gladi u Gazi trenutačno je spriječeno, ali situacija je i dalje kritična. Pristup humanitarnim i komercijalnim isporukama hrane poboljšao se nakon krhkog primirja 10. listopada u ratu između Izraela i palestinskih militanata Hamasa.

Istovremeno, procjenjuje se da se više od 100.000 ljudi i dalje suočava s katastrofalnim uvjetima, ekstremnim nedostatkom hrane i visokim rizikom od neuhranjenosti i smrti.

COGAT, izraelska vojna agencija koja koordinira pomoć, u kolovozu je osporila da je u Gazi bilo gladi. Kaže da 600-800 kamiona dnevno ulazi u Gazu od početka primirja u listopadu i da hrana čini 70 posto. Hamas niječe te brojeve, a humanitarne agencije ističu da puno više pomoći treba ući u Gazu i da Izrael blokira ulazak, što ta zemlja negira.

"Kad su jaja, mlijeko i meso postali dostupni, nismo ih mogli kupiti jer je i njegov otac jako bolestan, također. Ne znamo što učiniti u ovom slučaju", rekla je Iman Arafat iz Pojasa Gaze.

"Moja kći pati od teške pothranjenosti i acidoze. Ima četiri godine i teži ne više od pet kilograma. Ne hoda i njezin rast stagnira. To sam primijetila prije godinu i pol, od početka rata nema hrane zbog zatvaranja prijelaza... Arjwan se počela umarati od početka rata. Arjwan je bila dobro, njezina težina je bila izvrsna, hodala je, kretala se, igrala se sa svojom braćom", rekla je Hanin Al-Dahini.

Čak i ako regija nije klasificirana kao regija u stanju gladi jer pragovi nisu ispunjeni, IPC može utvrditi da kućanstva pate od katastrofalnih uvjeta: "Očekuje se da će kroz sljedećih 12 mjeseci širom Pojasa Gaze gotovo 101.000 djece u dobi od šest do 59 mjeseci patiti od akutne pothranjenosti i trebati liječenje, uz više od 31.000 teških slučajeva. Kroz isto razdoblje 37.000 trudnica i dojilja također će se suočiti s pothranjenošću i trebati tretman".