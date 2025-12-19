VIDEO Na granici mu u automobilu otkrili tajno spremište, ali ovome se nisu mogli nadati

Veliki ulov zabilježila je granična policija na jugu Hrvatske koja je presrela gotovo 13 kilograma kokaina skrivenog u posebno prerađenom dijelu automobila albanskih registracijskih oznaka.

U srijedu je u 17:30 na granični prijelaz Karasovići stigao 59-godišnji Albanac koji je upravljao osobnim automobilom albanskih registracijskih oznaka. Policijski službenici su u suradnji s djelatnicima carine pregledali automobil i uočili posebno prepravljen prostor u kojem se nalazilo više paketa oblijepljenih selotejpom, nalik na pakiranja specifična za kokain. Pretragom vozila pronašli su ukupno 12 paketa, s 12,750 kilograma kokaina.

Zapljena na MCGP Karasovići - 2 Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Zapljena na MCGP Karasovići - 1 Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Vozač je uhićen, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je droga putovala iz zemalja zapadne Europe prema Albaniji. Iz PU dubrovačko-neretvanske istaknuli su da je riječ o višemjesečnom zajedničkom radu više odjela i jedinica koje su analizirale kretanja osoba za koje se sumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava.

Zapljena na MCGP Karasovići - 3 Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Policija je na službenim stranicama objavila i video akcije.

Zaplijenjene stotine kilograma droge

Iz dubrovačko-neretvanske policije istaknuli su da su u posljednjih 5 godina podnijeli 490 kaznenih prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a zbog konzumacije je prekršajno prijavljena čak 4091 osoba.

"U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4.418 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je 317 kg marihuane, 256 kg heroina, 769 kg kokaina, gotovo 22 kg amfetamina, preko 93 tisuće komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1.660 komada stabljika marihuane", priopćili su.