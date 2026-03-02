Sigurnost na prvom mjestu: Pametna rješenja za skladištenja goriva i litij-ionskih baterija

Njemački proizvođač CEMO već desetljećima postavlja standarde nudeći širok asortiman rješenja koja osiguravaju pouzdano i sigurno rukovanje gorivima, uljima i litij-ionskim baterijama.

Njihovi proizvodi odlikuju se preciznom izradom, certificiranom sigurnošću i praktičnošću u svakodnevnom radu, što ih čini prvim izborom mnogih profesionalaca u građevini, poljoprivredi, šumarstvu, logistici i komunalnom sektoru.

Posebno mjesto u CEMO ponudi zauzimaju mobilni spremnici za diesel, benzin i AdBlue. Oni su praktično i sigurno rješenje za sve koji rade na udaljenim lokacijama i žele izbjeći česte povratke na bazu radi punjenja strojeva, a ponudu možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

CEMO spremnici - 3 (Foto: Cemo)

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnoj konstrukciji, mobilni spremnici omogućuju jednostavan transport i upotrebu čak i na zahtjevnim terenima. Integrirane pumpe olakšavaju točenje goriva, dok je svaki model izrađen s naglaskom na sigurnost i kontrolu rukovanja. Ova rješenja osobito su korisna za poljoprivrednike, građevinske tvrtke, šumare, komunalna poduzeća i servise mehanizacije, ali i za nautičare koji traže pouzdano rješenje za opskrbu gorivom na terenu. Raspon zapremnina od 100 do 980 litara pokriva sve potrebe, od manjih mobilnih radova do intenzivne profesionalne upotrebe.

CEMO spremnici - 4 (Foto: Cemo)

Za one koji traže trajno, stabilno i profesionalno rješenje, CEMO nudi dvoplaštne stacionarne spremnike za gorivo. Dostupni su u raznim kapacitetima i litražama, najčešće od 2500, 3500 i 5000 litara, a izrađeni su u skladu s najvišim europskim sigurnosnim standardima. Dvoplaštna konstrukcija osigurava maksimalnu zaštitu od curenja i utjecaja na okoliš, dok integrirani indikatori curenja omogućuju stalni nadzor sustava.

CEMO spremnici - 2 (Foto: Cemo)

Ugrađeni brojači potrošnje i pumpe za brzo točenje čine upotrebu iznimno jednostavnom i učinkovitom, a dodatna mogućnost instalacije kompletnog točionog stupa s brojačem, softverom i sustavom za praćenje potrošnje omogućuje potpunu kontrolu goriva po vozilu ili zaposleniku.

CEMO spremnici - 1 (Foto: Cemo)

CEMO je prepoznao i novu potrebu tržišta: sigurnost pri skladištenju i punjenju litij-ionskih baterija. Sve veća prisutnost električnih alata, vozila i strojeva donijela je i povećane rizike od požara i eksplozija baterija.

Kako bi se ti rizici sveli na minimum, CEMO je razvio vatrootporne ormare namijenjene sigurnom skladištenju i kontroliranom punjenju baterija. Ovi ormari dizajnirani su tako da u slučaju zapaljenja baterije spriječe širenje vatre ili eksplozije izvan ormara, čime štite radni prostor, imovinu i živote ljudi. Dostupni su u različitim dimenzijama i kapacitetima, a njihova modularna izvedba omogućuje prilagodbu svakom radnom prostoru.

Za više informacija, savjetovanje ili izradu ponude prilagođene vašim potrebama, posjetite stranicu Bijelo Jaje i saznajte više o CEMO rješenjima koja podižu standard profesionalnog rukovanja gorivom.