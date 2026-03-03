Sindikati najavili prosvjed u Zagrebu: "Vlada laže, trgovci varaju, a doktori omalovažavaju"

Tri sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) te Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) najavili su za 18. travnja prosvjed u Zagrebu na koji su pozvali sve građane kako bi rekli dosta nepravednoj raspodjeli zajedničke stečene vrijednosti, niskih plaća i niskih mirovina.

"Ovim prosvjedom hrvatski sindikati pozivaju sve radnike u Hrvatskoj, umirovljenike, studente, građane da kažu dosta je ovakvoj generalno nepravednoj raspodjeli zajedničke stečene vrijednosti, niskih plaća i niskih mirovina. Zajedno možemo i hoćemo izboriti bolji život u Hrvatskoj", izjavio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel.

Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" najavili su za 18. travnja u 12 sati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, a okupljanje je predviđeno do 11 sati na Trgu Republike Hrvatske, ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta.

Novosel je istaknuo da taj prosvjed upućuju privatnim poduzetnicima, odnosno vlasnicima privatnih trgovačkih društava u Hrvatskoj u kojima je zaposleno najviše radnika u Hrvatskoj - više od 925.000, poslodavcima na lokalnoj razini te Vladi koja je poslodavac za više od 250.000 zaposlenih u državnom i javnom sektoru.

Upozorio je pritom da rast BDP-a, članstvo u EU, eurozoni i Schengenu ne prati rast plaća ni mirovina te imamo skuplju hranu od bogatijih država, ali i skupe cijene stanovanja i nekretnina. Istodobno, u Hrvatskoj imamo nisku cijenu rada, širenje uvoza radnika iz trećih zemalja, ali i "nenormalni" val poskupljenja nakon ruske agresije na Ukrajinu 2022., istaknuvši kako se sada najavljuje "repriza".

"Došli smo do prijelomnog trenutka. Hoćemo li dalje tolerirati gramzivi profit i nepravednu raspodjelu zajedničko stečene vrijednosti ili ćemo reći dosta je", upitao je Novosel.

Jović: Dobit poduzetnika porasla 336 posto, plaće 72 posto

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović upozorio je na duboku neravnotežu u raspodjeli stvorene vrijednosti - u razdoblju od 2015. do 2024. godine neto dobit poduzetnika porasla je 336 posto, dok je prosječna plaća zaposlenih porasla 72 posto.

Pritom je dodao kako hrvatski radnici primaju 66 posto slovenske, 43 posto njemačke ili 59 posto prosječne europske bruto plaće.

"Svega smo svjesni, samo nikako da se stvori kritična masa gdje ćemo se okupiti oko nečega što nas sve žulja i zato vjerujemo da je ovaj prosvjed prvi i najveći korak da napokon svi zajedno dignemo svoj glas i pošaljemo poruku da želimo da nam plaće i mirovine budu puno više", poručio je Jović.

Dodao je kako cilj prosvjeda nisu samo pregovori, nego i otvaranje kolektivnih pregovora tamo gdje ih nema.

Šprem: Šesta smo najskuplja zemlja u Europi po troškovima hrane, a plaće su na 19. mjestu.

Predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem iznijela je podatke kako je u posljednjih pet godina razina inflacije porasla za 28 posto, cijene hrane za 47 posto, a cijena stanovanja i cijena kvadrata stambenog prostora 60 posto - šesta smo najskuplja zemlja u Europi po troškovima hrane, a plaće su na 19. mjestu.

Navela je pritom da i zaposleni u javnom i državnom sektoru imaju razloga doći na prosvjed s obzirom na to kako radnicima u javnim službama, prosječno, tri četvrtine plaće odlazi na podmirivanje osnovnih životnih troškova, dok je istodobno Vlada ove godine odlučila da će im plaća rasti manje od inflacije.

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić pozvala je umirovljenike da dođu na prosvjed "kako bi pokazali da se na Trg ne dolazi samo kada se slave medalje i sportski uspjesi", već da pokažu da im je dosta da ih "Vlada laže, trgovci varaju, a doktori omalovažavaju".

Također je pozvala na cjelovite reforme u mirovinskom sustavu kako bi se riješile diskriminacije i pravednije usklađivale mirovine.

Vodstvo sindikalnih središnjica najavilo je da će u ožujku i prvoj polovici travnja u najvećim hrvatskim gradovima - Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu održati skupove sindikalnih povjerenika na kojima će ih dodatno informirati o razlozima prosvjeda i budućim aktivnostima.