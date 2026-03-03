Obavijesti Foto Video Pretražite
Sindikati najavili prosvjed u Zagrebu: "Vlada laže, trgovci varaju, a doktori omalovažavaju"

Piše Hina, 03. ožujka 2026. @ 13:25
Sindikati najavili prosvjed
Sindikati najavili prosvjed Foto: Marko Todorov/Cropix
Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" sindikati su najavili za 18. travnja u 12 sati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.
  Napad na Teheran u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Potvrđeno da je pogođeno nuklearno postrojenje u Iranu. Oglasila se Rusija: "Bio je to paravan..."
  In Magazin: Zlatko Pejaković - 1 3:42 30
    živa legenda i kralj zabave

    Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
  Mehdi Taremi protiv Arsenala
    GLASINA NIJE TOČNA

    Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
Požar na balkonu stana u Zagrebu
AKCIJA VATROGASACA
Gorjela zgrada u Zagrebu: Ozlijeđen muškarac
Sindikalne središnjice najavile prosvjed u travnju za veće plaće i mirovine za sve
traže reforme
Sindikati najavili prosvjed u Zagrebu: "Vlada laže, trgovci varaju, a doktori omalovažavaju"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Teheran pod žestokim udarom, Izrael nesmiljeno udara, SAD priznao prve gubitke. Rusija upozorila: "Još uvijek nismo vidjeli dokaze"
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
F-35I
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
Republikanski senator Lindsey Graham upozorio da bi Kuba iduća mogla biti na meti SAD-a
zaprijetio čelnicima
Trumpov saveznik poslao upozorenje: "Kuba je sljedeća, dani su im odbrojani"
Petero umrlo u vozilu hitne pomoći, djelatnik Crvenog križa pod istragom
UŽAS U ITALIJI
Petero ljudi umrlo u vozilu hitne pomoći u Italiji: Sumnja se na serijskog ubojicu
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Teheran pod žestokim udarom, Izrael nesmiljeno udara, SAD priznao prve gubitke. Rusija upozorila: "Još uvijek nismo vidjeli dokaze"
Nova akcija policije i USKOK-a: Uhićenja u pet županija
Nova akcija
U tijeku su uhićenja i pretresi! Procurilo tko je na meti policije i USKOK-a
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
Ravnatelj Porezne uprave u studiju Dnevnika Nove TV: "Svi se trebaju javiti zbog verifikacije"
Muka s porezima
Ravnatelj Porezne uprave o kaosu s rješenjima: "Neće biti prisilne naplate, ovo trebate učiniti"
Potres kod Siska, magnituda 2,9
prije 6 sati
Potres kod Siska, osjetio se i u Zagrebu: "Tutanj, udar! Škripali su ormari, tresla se kuća"
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata 6
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Europa strahuje od skupljeg goriva: "To bi se moglo razbuktati" 6
Posljedice sukoba
Zbog rata cijene energije idu u nebo: Dnevnik Nove TV doznao što će u Hrvatskoj prvo biti na udaru
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju 5
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Zoran Milanović o eskalaciji na Bliskom istokui 5
NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU
Milanović se oglasio o napadu na Iran! "Donio sam odluku..."
Nova akcija policije i USKOK-a: Uhićenja u pet županija 4
Nova akcija
U tijeku su uhićenja i pretresi! Procurilo tko je na meti policije i USKOK-a
Zbog neusklađenih podataka građani su dobili rješenja za porez na vlastite nekretnine 4
Drama u Poreznoj upravi
Građani uznemireni zbog rješenja koja su im stigla: "Jako me šokiralo, još se tresem"
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Teheran pod žestokim udarom, Izrael nesmiljeno udara, SAD priznao prve gubitke. Rusija upozorila: "Još uvijek nismo vidjeli dokaze"
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
zdravlje
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Po preporuci nutricionistice
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
zabava
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
sport
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
GLASINA NIJE TOČNA
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Ovo je Luka Modrić nakon asistencije za pobjedu Milana
kakav car!
VIDEO Ovo je Luka Modrić nakon što je namjestio gol za Milan
tv
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
KUMOVI
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
Crno more: Skupo su ga koštale njegove provokacije
CRNO MORE
Skupo su ga koštale njegove provokacije
Kumovi: Zapliće se u svojim lažima
KUMOVI
Kumovi: Zapliće se u svojim lažima
putovanja
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
lifestyle
Lejla Filipović u lila odijelu hrvatskog brenda Mommy's garden
Sofisticirana kombinacija
Lejla Filipović: Odijelo idealno za dnevna izdanja u boji koja "vrišti" da je proljeće jako blizu
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
sve
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
GLASINA NIJE TOČNA
Slavni nogometaš Irana nije tražio da ga klub pusti kako bi mogao u rat
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
 
