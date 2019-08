Portoriko je u utorak proglasio izvanredno stanje dok mu se približava tropska oluja Dorian koja bi se mogla pretvoriti u uragan, objavile su vlasti.

Nacionalni centar za uragane objavio je upozorenje za Portoriko i Dominikansku Republiku. Prognostičari očekuju da će se tropska oluja Dorian razviti u uragan u sljedeća 24 sata, kada dođe "blizu Portorika i istoka Hispaniole", otoka koji dijele Haiti i Dominikanska Republika.

"Wow! Još jedna velika oluja ide prema Portoriku," tvitao je predsjednik Donald Trump. "Hoće li to ikada prestati?".

Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.”