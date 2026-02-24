Najgora snježna oluja pogodila državu, pao rekordan snijeg: "Uvjeti su opasni, pomoć će teško doći do vas"

Velika oluja pogodila je istočnu obalu SAD-a u ponedjeljak, donoseći rekordne snježne padaline koje su uzrokovale probleme za milijune građana i otkazivanje tisuća letova.

Nacionalna meteorološka služba priopćila je da je u dijelovima Rhode Islanda i Massachusettsa palo gotovo 94 cm snijega, a u Central Parku u New Yorku više od 19 cm.

“We got it again!” Watch the iconic moment @JimCantore sees thundersnow live in Plymouth, Massachusetts, during Winter Storm Hernando. It’s the exact same location where he experienced the rare phenomenon 11 years ago. pic.twitter.com/m6hFakMqWW — The Weather Channel (@weatherchannel) February 23, 2026

Državna agencija upozorila je da su u New Yorku vladali "gotovo nemogući" uvjeti za putovanje. Više od 600.000 domova i tvrtki na istočnoj obali pretrpjelo je nestanak struje, a New Jersey i Massachusetts bili su najteže pogođeni, piše BBC.

Upozorenja na zimske oluje protezala su se od Sjeverne Karoline do sjevernog Mainea, a neka upozorenja bila su na snazi ​​sjevernije u dijelovima istočne Kanade.

Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, očekivalo se da će snijeg potrajati tijekom ponedjeljka, a neka područja u blizini sjeveroistočne obale trebala bi do utorka ujutro dobiti ukupno od 30 cm do 61 cm snijega.

As the blizzard moves through the state, our crews have restored power to more than 27,000 of our customers. We’ll keep working around the clock until our remaining 6,800 are back on. Stay clear of any downed wires and report them to 911. Read more: https://t.co/1TINX8yTRh pic.twitter.com/h5ZLsRuvJO — Eversource CT (@EversourceCT) February 23, 2026

Čini se da je u Rhode Islandu, najmanjoj američkoj državi, napadalo najviše snijega tijekom oluje. Zapravo, prema lokalnim medijima, postala je to najgora snježna oluja koja je ikada pogodila tu državu.

U Providenceu, glavnom gradu države, palo je 91 cm snijega, čime je srušen postojeći rekord za najveću pojedinačnu snježnu oluju od 72 cm iz veljače 1978.

"Potpuno ga je razbilo. Bili smo jednako šokirani kao i svi ostali", rekla je za New York Times Candice Hrencecin, meteorologinja Nacionalne meteorološke službe u Bostonu.

Extreme weather like this calls for extreme measures. ❄️



Providence Police Department officers have deployed the BearCat to assist stranded rescue vehicles stuck in the storm.



We are out there and on it. Please stay off the roads! pic.twitter.com/t1bw6QiS0n — Providence Police (@ProvidenceRIPD) February 23, 2026

Zabrana putovanja koja nisu nužna uvedena je u Rhode Islandu i susjednom Connecticutu. Kasnije tog dana, guvernerka Massachusettsa Maura Healey također je uvela zabranu putovanja.

"Uvjeti bijele snježne oluje čine putovanje izuzetno opasnim. Ako se zaglavite, pomoć će vas teško pronaći... Aludiram na sve da se drže podalje od cesta bez obzira gdje žive“, dodala je.

U Massachusettsu je gotovo 300.000 ljudi bilo bez struje, prema podacima poweroutage.us, uključujući 85% korisnika u okrugu Barnstable, koji uključuje cijeli Cape Cod.

BIG IMPACTS ‼️: Multiple vehicles, including snowplows, are currently stranded along the lakeshore in Plymouth, Massachusetts. FOX Weather Exclusive Storm Tracker @BrandonCopicWx has the latest as wind gusts exceed 60 mph during this massive snowstorm. #storm #massachusetts… pic.twitter.com/RBc219ZugM — FOX Weather (@foxweather) February 23, 2026

U New Yorku je zabrana putovanja gotovo potpuno zaustavila grad s preko 8 milijuna stanovnika prije nego što je ukinuta u podne po lokalnom vremenu. Sve ceste, autoceste i mostovi bili su zatvoreni.

U međuvremenu, ljudi koji su u ponedjeljak željeli putovati unutar SAD-a imali su poteškoća. Broj otkazanih letova unutar, u ili iz SAD-a dosegao je više od 5706, prema web stranici za praćenje FlightAware.

Regija će se i dalje oporavljati od snijega u utorak, kada se očekuje otkazivanje više od 2000 letova u ili iz SAD-a, a najteže su pogođene zračne luke u Bostonu i New Yorku.