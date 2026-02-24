Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OTKAZANI LETOVI, NESTANCI STRUJE

Najgora snježna oluja pogodila državu, pao rekordan snijeg: "Uvjeti su opasni, pomoć će teško doći do vas"

Piše V. S., 24. veljače 2026. @ 07:30 komentari
Snježna oluja u Cambridgeu
Snježna oluja u Cambridgeu Foto: Profimedia
Otkazane su tisuće letova, a milijuni građana su ostali bez struje zbog snježne oluje koja je pogodila istočnu obalu Sjedinjenih Država.
Najčitanije
  1. Goran Tešović - 5 3:38 5
    respiratorni virus

    Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
  2. Ilustracija
    POREZ NA NEKRETNINE

    Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
  3. Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge 5
    MA, KAKVA JE

    Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Bulj: "Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb?"
Ovršena tvrtka
Bulj: "Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb?"
Više od 5000 letova otkazano zbog rekordnog snijega na istočnoj obali SAD-a
OTKAZANI LETOVI, NESTANCI STRUJE
Najgora snježna oluja pogodila državu, pao rekordan snijeg: "Uvjeti su opasni, pomoć će teško doći do vas"
Četiri godine ruske invazije na Ukrajinu
Rat u Europi
Počelo je prije točno četiri godine: Konačni ishod ostaje nepredvidljiv, a posljedice su trajne i utječu na sve
Bivši britanski veleposlanik u SAD-u pušten uz jamčevinu
Krak slučaja Epstein
Bivši ministar i veleposlanik pušten iz pritvora: Sumnja se da je dijelio povjerljive informacije s pedofilom
Australija započinje istragu o antisemitizmu nakon napada na plaži Bondi
Ubijeno 15 ljudi
Nakon pokolja na plaži počinje državna istraga o antisemitizmu
Glavni američki general upozorio Trumpa na rizike rata protiv Irana
Postoje rizici
Sprema se novi rat? Glavni američki general upozorio Trumpa
Liječnik o porastu slučajeva zaraze RSV-om
respiratorni virus
Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Raste neodobravanje rada američkog predsjednika Donalda Trumpa
pokazuju ankete
Novi udarac za Trumpa! S ovakvim rezultatom se nije suočio pet godina
Premijer Srbije Đuro Macut došao u Hrvatsku
Đuro Macut
Premijer Srbije došao u Hrvatsku, no vlasti o tome nisu imale pojma: "Meni je to nepojmljivo..."
Bolesti jetre pogađaju do trećine odraslih u Hrvatskoj
Među vodećim uzrocima smrtnosti
Tihi ubojica koji pogađa svaku treću osobu: Nema simptoma dok ne postane rak
Cijena ove omiljene namirnice je sve skuplja! "Nijedna više nije od 100 grama, sad su 80, tako da nas i tu potkradaju"
Slatki gušti za najmlađe
Omiljena namirnica sve je skuplja! "Nijedna više nije od 100 grama, sad su 80, tako da nas i tu potkradaju"
Predsjednik Zoran Milanović protiv suradnje Vlade s Izraelom 13
Oglasio se vrhovni zapovjednik
Udar s Pantovčaka: Obustavite sve vojne dogovore s Izraelom, vojska u tome neće sudjelovati!
Izraelski povjesničar Efraim Zuroff komentirao Thomsponove koncerte 8
LEKCIJE IZ POVIJESTI
Posljednji lovac na naciste: "EU bi zbog ovoga trebao kazniti Hrvatsku"
Europa je bijesna na Orbana, pljušte reakcije: "Zapanjen sam", 6
"ukrajina mrzi mađarsku"
"Ratne fanatike nije briga": Europa je bijesna na Orbana, pljušte reakcije
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil" 6
Opet se oglasio
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Ministar Anušić: "Izraelskom ministru obrane predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije" 5
modernizacija vojske
Anušić iz Izralea poslao odgovor Milanoviću
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a" 3
"Nepopravljiv incident"
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Liječnik o porastu slučajeva zaraze RSV-om
respiratorni virus
Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Bolesti jetre pogađaju do trećine odraslih u Hrvatskoj
Među vodećim uzrocima smrtnosti
Tihi ubojica koji pogađa svaku treću osobu: Nema simptoma dok ne postane rak
show
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
zdravlje
6 zdravstvenih stanja kod kojih cink može prirodno pomoći
Esencijalni mineral
6 zdravstvenih stanja kod kojih cink može prirodno pomoći
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Respiratorni sincicijski virus ili RSV: Koji su simptomi, koje su rizične skupine i kako se liječi?
Krivac za 60.000 smrti godišnje
Respiratorni sincicijski virus ili RSV: Koji su simptomi, koje su rizične skupine i kako se liječi?
zabava
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
Za dlaku!
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
tech
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Vandalizam
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
Poznata je težina ozljede Martina Baturine
Stigla dijagnoza
Poznata je težina ozljede Martina Baturine
Rekao je Viniciusu da je majmun, sada je saznao kaznu
službeno!
Rekao je Viniciusu da je majmun, sada je saznao kaznu
Željko Sopić dobio otkaz na klupi Osijeka
čeka se novo ime
Željko Sopić dobio otkaz na klupi Osijeka
tv
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
KUMOVI
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
U dobru i zlu: Ili će mu se osvetiti, ili će imati nju za ženu
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ili će mu se osvetiti, ili će imati nju za ženu
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Jednostavno
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Katar je nadmašio sam sebe: Pogledajte kako izgleda šetnica od kristala koja služi kao klima-uređaj na otvorenom
Čudna šuma
Katar je nadmašio sam sebe: Pogledajte kako izgleda šetnica od kristala koja služi kao klima-uređaj na otvorenom
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Adriana Ćaleta-Car u sivom baloneru i crnim mokasinkama
ODLIČNO IZDANJE
Ravne su, crne i nikad ne izlaze iz mode: Nosi li Adriana Ćaleta-Car najbolje proljetne cipele?
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Poznata je težina ozljede Martina Baturine
Stigla dijagnoza
Poznata je težina ozljede Martina Baturine
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene