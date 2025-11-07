Obavijesti Foto Video Pretražite
SEKSUALNI SKANDAL U CRKVI

"Popeo se u moj krevet čak i prije nedjeljne službe": Pomoćnik moćnog Putinova mitropolita progovorio o seksualnom zlostavljanju i političkim tajnama

Piše V. S., 07. studenoga 2025. @ 10:37 komentari
Mitropolit Hilarion i pomoćnik
Mitropolit Hilarion i pomoćnik Foto: Facebook
Georgi Suzuki (23) je žrtvovao obećavajuću sportsku karijeru i otputovao iz Japana u Budimpeštu s nadom da će raditi s istaknutim pravoslavnim klerikom mitropolitom Hilarionom i naučiti nešto novo. U intervjuu opisuje kako je umjesto toga postao žrtvom seksualnog zlostavljanja i svjedočio Hilarionovom raskošnom životu i susretima s ruskim oligarsima i mađarskim političarima. "Ponekad bi se popeo u moj krevet čak i prije nedjeljne službe. Zatim bi otišao do oltara da obavi sakrament", opisao je.
