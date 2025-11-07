"Popeo se u moj krevet čak i prije nedjeljne službe": Pomoćnik moćnog Putinova mitropolita progovorio o seksualnom zlostavljanju i političkim tajnama

Manje od godinu dana prije početka velike ruske invazije na Ukrajinu, Hilarion, biskup Ruske pravoslavne crkve, primio je državnu nagradu za svoje književne i umjetničke aktivnosti izravno od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Radi se o jednom od najutjecajnihih osoba ruskog pravoslavlja, a koji je već dugi niz godina aktivan u Europi i zastupa interese pravoslavne crkve u Mađarskoj. No, njegov bivši pomoćnik tvrdi da je ruski pravoslavni nadbiskup djelovao kao lobist u Europskoj uniji za interese Rusije i njezinih oligarha.

Hilarion od siječnja prošle godine živi u Karlovim Varima u Češkoj.

Dok je Hilarion bio u Budimpešti, pratio ga je tadašnji asistent, Georgi Suzuki, koji potječe iz rusko-japanske obitelji. Pomoćnik je potom jpod dramatičnim okolnostima pobjegao iz zemlje i optužio mitropolita za seksualno uznemiravanje. Kao dokaz je pokazao tajno snimljene videe, fotografije, ali i dokumente.

Suzuki je u svom intervjuu za Deník N, koji je informacije dobivene od pomoćnika provjerio i iz drugih izvora, opisao i druge aspekte Hilarionova poslovanja. Održavao je česte kontakte s utjecajnim ruskim oligarsima, od kojih je navodno primao novac, ali je održavao i kontakte s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i drugim predstavnicima budimpeštanske vlade.

Prije ruske invazije na Ukrajinu, mnogi su Hilariona smatrali nasljednikom patrijarha Kirila na mjestu poglavara Ruske crkve. U lipnju 2022. imenovan je mitropolitom budimpeštanskim i mađarskim. Iste godine, dvadesetgodišnji Suzuki stigao je iz Japana i postao njegov pomoćnik.

Bio je to neobičan radni odnos. Hilarion (pravo ime Grigorij Alfejev) mladića nije vodio samo na službene sastanke, već i na luksuzne jahte ruskih oligarha. Suzuki također opisuje kako ga je mitropolit sve više seksualno uznemiravao, što je dokumentirao tajno snimljenim videom.

Suzuki je novinama dostavio fotografiju metropolitove vile u Vácdukaiju u Mađarskoj, na kojoj se vidi bazen ukrašen morskim psima, kao i kratki video na kojem se vidi Hilarion, u donjem rublju, kako ulazi u Suzukijevu sobu, a zatim se penje u krevet pored njega i stišće se uz njega.

"Ponekad bi se popeo u moj krevet čak i prije nedjeljne službe. Zatim bi otišao do oltara da obavi sakrament. Imam dokaz", rekao je.

Otkrio je da je zlostavljanje nije počelo odmah. Isprva nisu živjeli zajedno, ali mu je onda rekao da se netko drugi treba useliti u pomoćnikov stan te u naredio da se doseli k njemu. Dodao je i da je zabrinut za njega, budući da je u to vrijeme bio malo bolestan. Uskoro nakon toga počeo ga je zlostavljati, a situacija se pogoršavala.

To je ujedno bio i razlog zašto je na kraju pobjegao iz Mađarske i zašto je konačno odlučio progovoriti. U intervjuu za novine govorio je i o tome s kim se Hilarion sastajao o čemu se razgovaralo na tim sastancima.

Suzuki tvrdi da se ruski propovjednik tijekom boravka u Mađarskoj osobno sastao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, kojeg je upoznao preko studija na Oxfordu. Jednom mjesečno sastajao se i s potpredsjednikom mađarske vlade Zsoltom Semjénom. Mladi japanski asistent obično je sudjelovao u tim sastancima.

Podsjetimo, Budimpešta je više puta blokirala uvođenje sankcija protiv patrijarha Kirila u Europskoj uniji. Hilarion je lobirao za Kirila, a mladi pomoćnik ispričao je da mu se Hilarion time hvalio, piše Euronews.

Hilarion i Vladimir Putin Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

U članku su se spominjali i oligarsi na popisima sankcija. Hilarion im je pomogao da dobiju mađarsko državljanstvo ili dozvolu boravka i vode poslove, za što je primao razne pogodnosti. "U pitanju su bili milijuni eura", opisuje bivši pomoćnik. Međutim, nije izravno čuo sadržaj pregovora, ali prema njegovim riječima, Hilarion mu se često hvalio.

Prema Suzukiju i istraživačkom listu Insider, mitropolit je za lobiranje primao gotovinu od ruskih oligarha poput Pjotra Avena, Dmitrija Pumpjanskog i Goda Njsanova. Navodno je novac koristio za luksuzan život i kupnju kuće u blizini Budimpešte.

Suzuki je otkrio da su veliki novčani transferi uglavnom obavljeni u inozemstvu. Hilarion je u ime oligarha letio u Dubai, na Sardiniju ili u Izrael, vodeći svugdje sa sobom svog asistenta.

"Hilarion mi je rekao da patrijarh Kiril također uzima novac od oligarha, govoreći da će ga dalje raspodijeliti. Ali on ništa ne dijeli, već sve zadržava", dodao je.

Novac koji je mitropolit primao na tim putovanjima Suzuki ili neki drugi njegov suradnik prevozio je u Mađarsku u koferima.

Bivši asistent prisjeća se da mu je Hilarion prvi put prijetio tijekom boravka na luksuznoj jahti kada je rek da želi napustiti patrijarha. Suzuki je snimio jedan od tih razgovora i snimku dao Deníku N.

Suzuki je razmišljala o bijegu natrag u Japan jer su se Hilarionovo seksualno uznemiravanje i fizičke prijetnje nastavili, pa čak i pojačali. Konačno je uspio pobjeći iz Mađarske početkom prošle godine.

"Mađarska policija pokrenula je istragu protiv Hilariona zbog sumnje na suradnju s FSB-om. Mađarske tajne službe također su ga ispitivale. Problem se riješio pozivom potpredsjednika vlade Semjéna. Nakon toga, tajne službe su ga odmah ostavile na miru", tvrdi Suzuki, dodajući da nije upoznat ni s kakvim pisanim dokumentima o tome.

Drugi video, koji je Deníku N dostavio Suzuki, povezuje Hilariona s FSB-om. Video prikazuje mitropolita kako izvodi vježbu gađanja, navodno u moskovskom sjedištu tajne službe, gdje ga je odveo general.

Hilarion je početkom prošle godine zbog seksualnog skandala poslan iz Mađarske u Češku te degradiran. Živi u Karlovim Varima i odgovoran je za vođenje lokalne podružnice Ruske pravoslavne crkve, tzv. podvorja .