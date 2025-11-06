Hrvatski zatvorenici uronit će u virtualnu stvarnost: "Kroz te će scenarije naučiti nove vještine"

Osuđenik dolazi kući nakon posla i doma zatekne ženu koja sjedi na mobitelu, dijete plače i kuća je u neredu i krene njegova reakcija – to je jedan od četiri moguća scenarija u koja će moći uroniti osuđenici uz pomoć virtualnih naočala. Naći će se u svakodnevnim situacijama za koje će biti ponuđena razna rješenja.

"Svi naši scenariji su uranjajući i osuđenik donosi odluke, nije da samo promatra situaciju. Kod nas on interaktivno sudjeluje i izabire točno što će napraviti sljedeće", objasnila je Martina Rakić iz Sektora za probaciju.

Ovisno o njihovim odabirima ovisi i konačan ishod, kao i u stvarnom životu, samo što u virutalnom svijetu nema sankcija. Cilj je proširiti im vidike jer se radi o ljudima koji su dugo bili u zatvorskim uvjetima i ne znaju vještine koje većina uzima zdravo za gotovo.

"Usmjereno je općenito za sve grupacije ljudi za zatvorenike i za osobe koje su uključene u probaciju iz razloga što su to životni scenariji. Rješavaju probleme vezane uz upravljanje financijama, obiteljske situacije, probleme na poslu i javnom prijevozu. Kroz rješavanja ih nekakvih scenarija na naočalama će naučit nekakve nove vještine", objasnio je Marjan Lukavečki, sektorski savjetnik u Sektoru za probaciju.

Počiniteljima kaznenih djela ovako se želi osigurati što lakši izlazak na slobodu i što manji rizik od povratka počinitelja u sustav. Ovaj program nije obavezan, već će se u njemu okušati odabrani osuđenici.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reporterka Dnevnika Nove TV Dine Ćevid.