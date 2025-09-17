Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus

Poljska Služba državne zaštite u ponedjeljak je oborila dron koji je letio iznad palače Belweder, predsjedničke rezidencije u Varšavi i obližnjih vladinih zgrada. Prvo su objavili da su priveli dvoje bjeloruskih državljana, no istraga je pokazala drugačije.

Ispostavilo se da je dronom upravljao 21-godišnji Ukrajinac, koji je uhićen na licu mjesta, zajedno sa svojom djevojkom, 17-godišnjom Bjeloruskinjom. Priznao je krivnju za upravljanje dronom u ograničenoj zoni te pristao platiti kaznu od 4000 zlota (940 eura).

Na zahtjev tužitelja, Granična straža također je pokrenula postupak za njegovu deportaciju, nakon čega će mu biti zabranjen ulazak u Poljsku i druge zemlje šengenskog prostora idućih pet godina. Djevojka je ispitana i puštena na slobodu, prenosi TVP.

Poljska Agencija za unutarnju sigurnost pregledala je mobitele para kako bi utvrdila je li let dronom mogao biti povezan sa špijunažom, ali nisu pronašli dokaze o umiješanosti stranih obavještajnih službi.

Sigurnosne službe su i dalje u stanju visoke pripravnosti nakon nedavnog ruskog napada dronovima. Letenje dronovima iznad vladinih zgrada i kritične infrastrukture u Poljskoj je strogo zabranjeno.