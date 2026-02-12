Povratak nekad najmoćnije europske političarke: Spominje se i na koju funkciju

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel će 20. veljače, prvi put od kraja svog kancelarskog mandata, prisustvovati stranačkoj konferenciji CDU-a. Vijest je u Njemačkoj odmah pokrenula glasine o njezinom povratku na političku scenu nakon pet godina u mirovini. Nagađa se da bi se mogla kandidirati za saveznu predsjednicu 2027. godine.

Njezin dolazak na konferenciju CDU-a znači da će bivša kancelarka biti prisutna kada Friedrich Merz, njezin nasljednik, bude tražio reizbor za čelnika stranke. To je relativno iznenađujuće, budući da kancelara i njegovu prethodnicu iz CDU-a veže dugogodišnje političko neprijateljstvo.

Različiti stavovi o strateškom smjeru kršćanskih demokrata doveli su do razilaženja Merkel i Merza. Bivša kancelarka je u nekoliko navrata javno kritizirala Merza, i kao čelnika oporbe, a kasnije i kao kancelara. Rezoluciju o migracijama usvojenu u Bundestagu tijekom izborne kampanje, koja je progurana zajedno s AfD-om, opisala je kao pogrešku. Također odbacuje Merzovu politiku vraćanja migranata na njemačkim granicama, piše Morgen Post.

Upravo u tome neki vide razlog zašto se u krugovima oporbenih Zelenih, a dijelom i socijaldemokratskog SPD-a, spominje ideja da bi Merkel mogla biti protuteža Merzu i jačanju desnice.

Kao predsjednica, ona ne bi imala izvršne ovlasti, ali bi imala simbolički i moralni autoritet. Njezina kandidatura mogla bi poslati poruku kontinuiteta i umjerenosti, koji je u suprotnosti s tvrđim stavovima Friedricha Merza. Istodobno, Merkel i dalje je popularna među dijelom CDU-ova članstva, što bi potencijalno otežalo Merzu da se otvoreno suprotstavi takvoj ideji.

Kako piše Focus.de, da bi doveli aktualnog šefa vlade Merza u težak položaj, Zeleni bi mogli nominirati Merkel za najvišu dužnost u zemlji. Ovaj scenarij navodno izaziva potres unutar CDU/CSU.

Oglasila se Merkel

Sama Merkel glasine o mogućoj kandidaturi je demantirala. Na pitanje Focusa može li zamisliti da to učini, glasnogovornik bivše kancelarke odgovorio je: "Ne."

Merkelina politička ostavština i dalje izaziva prijepore. Tijekom migrantske krize 2015. donijela je odluku da Njemačka primi stotine tisuća izbjeglica, što je učvrstilo njezin međunarodni ugled u liberalnim krugovima, ali izazvalo podjele unutar zemlje i doprinijelo jačanju desnice, posebno AfD-a. Prije toga, tijekom krize eurozone, Merkel je obikovala europske pakete pomoći i fiskalne discipline te time stekla reputaciju najmoćnije europske političarke.