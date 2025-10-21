Tijelo masakrirane djevojčice nosila gradom u koferu: Detalji silovanja i mučenja su potresni

Alžirska migrantica Dahbia Benkired, sada 27-godišnjakinja, optužena je za stravično ubojstvo 12-godišnje Lole Daviet u slučaju koji je prije tri godine potresao Francusku.

Migrantici je prije dva dana započelo suđenje na kojem su otkriveni potresni detalji brutalnog zločina.

"Znam da sam ubila bebu, anđela. Mora da je već u raju", rekla je na sudu tijekom drugog dana suđenja.

Kako su na sudu objasnili tužitelji, maloljetnica je presretnuta dok se vraćala kući iz škole i iz predvorja stambene zgrade u kojoj je živjela, odvedena u pariški stan u zgradi u kojoj je živila Dahbia Benkired. Tamo je, prema istrazi, djevojka pretrpjela seksualni napad i teške ozljede koje su na kraju dovele do njezine smrti.

Lola Daviet Foto: Profimedia

Migrantica je navodno škarama i rezačem za kutije ozlijedila djevojčicu i prerezala joj grlo prije nego što joj je tijelo i lice vezala ljepljivom trakom, zbog čega je umrla od gušenja. Lola je "vaginalno i analno penetrirana" dok je još bila živa, a glava joj je djelomično odsječena, rekli su sudu forenzičari.

Dahbia Benkired je nakon ubojstva tijelo djevojčice nosila u koferu ulicama Pariza do mjesta gdje je konačno pronađeno. Uhićena je nakon što je Lolino tijelo pronađeno u prtljažniku u blizini stambene zgrade u Parizu u kojoj je 12-godišnjakinja živjela s majkom i ocem.

À gauche : la photo que les médias, fascinés par Dahbia Benkired, diffusent jusqu’à la nausée

Une image qu’elle avait elle-même trafiqué avec un filtre sur son compte TikTok



À droite : la vraie Dahbia Benkired dessinée dans son box vendredi #Lola pic.twitter.com/sRYoyuHnw3 — Destination Télé (@DestinationTele) October 20, 2025

Droga i prostitucija

Žena osumnjičena za brutalno ubojstvo sudu je rekla da je za njezino ponašanje kriva droga te da je uzela Lyricu – lijek koji se koristi za liječenje neuropatske boli, epilepsije i anksioznih poremećaja. Benkired je rekla da ga je koristila kako bi se pokušala nositi s psihičkom boli ulične prostitucije.

"Da vam kažem istinu, dan prije sam popila tri Lyrica tablete i to me dovelo u ovo stanje. Sljedećeg dana sam izgubila kontrolu", ispričala je i dodala da "nije bila svoja".

Iako je Benkired priznala stravične zločine, tužitelji još uvijek moraju dokazati slučaj protiv nje, u skladu s francuskim zakonom, piše The Sun.

Majka ubijene Lole Foto: Afp

Fotografija 39 rana identificiranih na Lolinu tijelu prikazana je na sudu kako bi se potkrijepio argument forenzičkog patologa. Fotografije na ekranu navele su mnoge da napuste sudnicu, ali članovi njezine uže obitelji su ostali.

Benkired je, u međuvremenu, zurila u ekran ne pokazujući nikakve emocije.

Jeziva snimka nadzorne kamere prikazala je Dahbiu Benkired kako sjedi za stolom u ulici Rue Manin 14. listopada 2022. dok je u koferu pored nje navodno bilo tijelo djevojčice. Ubojica je navodno Lolino tijelo nosila u koferu prije nego što ga je ostavila u prtljažniku gdje je pronađen.

🚨ALERTE INFO



Le Parisien a révélé des images glaçantes, projetées au tribunal, où l’on voit Dahbia Benkired ramener dans un bar la valise renfermant le corps de la petite Lola.



Ravivement clairement la thèse d’une “commande” et d’un réseau derrière.. pic.twitter.com/QjXSdIzUXq — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 17, 2025

Slučaj je postao politički jer Benkired, koja je rođena u Alžiru, nije imala pravo boraviti u Francuskoj. Dva mjeseca ranije dobila je naredbu da napusti zemlju. Éric Pauget iz francuske Republikanske stranke rekao je u parlamentu da je Lola ubijena kao rezultat francuske "slabe imigracijske politike".