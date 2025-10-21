VIDEO/FOTO Bivši francuski predsjednik stigao u zatvor: Stotine ljudi okupile se u znak podrške

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u utorak odlazi iza rešetaka. U zatvoru će odslužiti petogodišnju kaznu zbog urote za prikupljanje sredstava za kampanju libijskog diktatora Muamera Gadafija, što je zapanjujući pad vođe nekoć poznatog po svojoj samouvjerenosti i sklonosti prema globalnoj pozornosti.

Kaznu će služiti u zatvoru La Santé u Parizu, gdje će iz sigurnosnih razloga biti odvojen od svih ostalih zatvorenika.

Bivši francuski predsjednik napustio je svoj dom u Parizu ruku pod ruku sa suprugom Carlom Bruni kako bi otišao u zatvor La Sante u glavnom gradu na početak petogodišnje zatvorske kazne.

Ispred njegove rezidencije okupili su se ljudi na skupu podrške. Neki od okupljenih drže francusku zastavu dok prisustvuju skupu koji su sazvali sinovi bivšeg francuskog predsjednika u znak podrške svom ocu, piše France24.

Skup podrške Nicolasu Sarkozyju Foto: Afp

Neposredno prije odlaska na služenje zatvorske kazne Sarkozy je objavio poruku na X-u.

"Nevin čovjek je zatvoren. Ne tražim nikakve prednosti ili usluge. Istina će pobijediti", dodao je.

"Dobro došao Sarkozy!", "Sarkozy je ovdje", čuli su novinari AFP-a kako viču osuđenici iz svojih ćelija u trenutku kada je u zatvor ušao bivši predsjednik.

Sarkozy, francuski desni predsjednik od 2007. do 2012., krajem rujna osuđen je za kazneno djelo zavjere zbog plana da pokojni libijski diktator Moamer Gadafi financira njegovu izbornu kampanju. Bivši čelnik desnog centra oslobođen je optužbi za osobno primanje novca, ali je osuđen za kriminalno udruživanje s dvojicom bliskih suradnika, Briceom Hortefeuxom i Claudeom Guéantom, kako bi razgovarali s Libijcima o tajnom financiranju kampanje.

Njih dvojica su 2005. razgovarala s Gadafijevim šefom obavještajne službe i šogorom, na sastanku koji je organizirao francusko-libanonski posrednik Ziad Tiakeddine, koji je umro u Libanonu neposredno prije Sarkozyjeve osude.

Iako je uložio žalbu, Sarkozy se i dalje izjašnjava nevinim, ali rečeno mu je da mora ići u zatvor s obzirom na "iznimnu ozbiljnost činjenica".

Galerija 1 1 1 1

Navodno Sarkozy u svojoj zatvorskoj torbi s odjećom i 10 obiteljskih fotografija koje može ponijeti nosi i tri knjige. Pročitat će "Grofa Monte Crista" u dvama nastavcima i biografiju Isusa Krista. "Grof Monte Cristo" priča je o čovjeku koji je nepravedno zatvoren i koji bježi kako bi se osvetio svojim tužiteljima.

U svojoj ćeliji imat će WC, tuš, stol i mali TV. Bit će mu dopušten jedan sat dnevno za tjelovježbu, nasamo.

Sarkozy je rekao da ne želi poseban tretman u zloglasnom zatvoru La Santé iako je smješten u izolacijski odjel radi vlastite sigurnosti jer su drugi zatvorenici poznati dileri droge ili su osuđeni za terorističke prekršaje.