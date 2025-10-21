Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PET GODINA

VIDEO/FOTO Bivši francuski predsjednik stigao u zatvor: Stotine ljudi okupile se u znak podrške

Piše V. S., 21. listopada 2025. @ 09:41 komentari
Nicolas Sarkozy odlazi u zatvor
Nicolas Sarkozy odlazi u zatvor Foto: Afp
Nicolas Sarkozy prvi je bivši čelnik neke zemlje Europske unije koji će odslužiti zatvorsku kaznu.
Najčitanije
  1. Rafinerija nafte u gradu Százhalombatta
    POŽAR LOKALIZIRAN

    VIDEO Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
  2. Otok Šipan
    Sukob s mještanima

    Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog ekstremista povezanih s proustaškom desnicom"
  3. Policija, ilustracija
    Crni niz

    Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Bivši pljačkaš dragulja o pljački u pariškom Louvreu: "Morali su znati nešto iznutra"
inside job
Bivši lopov otkrio detalje o spektakularnoj pljački dragulja koja je šokirala svijet
U olupini podmornice Titan pronašli kameru: Istražitelji otkrili što je snimila
Katastrofalna implozija
U olupini podmornice Titan pronašli kameru: Istražitelji otkrili što je snimila
Nenadmašna Suzuki ponuda postala je još bolja!
Oglas
Nenadmašna Suzuki ponuda postala je još bolja!
U centru Zagreba napadnut i teško ozlijeđen 72-godišnjak: Završio u bolnici, policija traži počinitelja
Istraga u tijeku
U centru Zagreba teško ozlijeđen 72-godišnjak: Završio u bolnici, policija traži napadača
Objavljeni memoari najpoznatije žrtve Jeffreya Epsteina: "Mislila sam da ću umrijeti kao seksualna robinja"
"Ničija djevojka"
Žrtva pedofila na orgijama s princem: "Mislila sam da ću umrijeti. Gušili su me, tukli, krvarila sam"
Zbog jedne pogreške na vinjeti odvjetnik iz Graza mora platiti 380 eura
Žalio se, ali...
Kupio vinjetu, ali dobio kaznu: Zbog jedne pogreške odvjetnik mora platiti 380 eura, to se često događa
Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
POŽAR LOKALIZIRAN
VIDEO Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog desničara povezanih s proustaškom desnicom"
Sukob s mještanima
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog ekstremista povezanih s proustaškom desnicom"
Policija najavila nove metode utvrđivanja prometnih prekršaja
Crni niz
Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
Mladići se autom zabili u krave: Jedan od putnika (18) preminuo
Tragedija kod Livna
Mladići se autom zabili u krave: Jedan od putnika (18) preminuo
U Splitska će vrata uploviti USS Gerald R. Ford
Moćni nosač zrakoplova
Najveća ratna grdosija od 330 metara stiže u Hrvatsku: Iz američkog veleposlanstva poslali poruku
Na snagu crna lista kockara: "Uvodi se i obavezna identifikacija, koja ima dvije svrhe"
Od studenog
Na snagu stupa još jedna crna lista: "Uvodi se i obavezna identifikacija"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog desničara povezanih s proustaškom desnicom"
Sukob s mještanima
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog ekstremista povezanih s proustaškom desnicom"
Policija najavila nove metode utvrđivanja prometnih prekršaja
Crni niz
Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
POŽAR LOKALIZIRAN
VIDEO Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
show
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Rebecca Hall pojavila se u haljini koja je zbunila njezine fanove
zbunjujuća haljina!
Je li gola ili samo djeluje tako? Ovo izdanje potaknulo je gomilu reakcija
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
zdravlje
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Alarmantni rezultati nove studije
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
zabava
Neoprez u teretani skupo ga stajao, nastao kaos zbog jednog krivog pokreta
Jao...
Neoprez u teretani skupo ga stajao, nastao kaos zbog jednog krivog pokreta
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Pokažite što znate!
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
tech
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Kineska kompanija želi konkurirati Appleu i Samsungu, a osnivač je objasnio kako
Fokus je na jednoj stvari
Kineska kompanija želi konkurirati Appleu i Samsungu, a osnivač je objasnio kako
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
sport
Madžid Šošić doživio tešku ozljedu
AU, OVO JE GADNO
Bosanska zvijezda koju je Gattuso škartirao u Hajduku dočekala grozne vijesti
Pep Guardiola zabrinuo navijače uoči Lige prvaka: "Ne želim da Kovačić igra"
stišće kočnicu
Pep Guardiola zabrinuo navijače uoči Lige prvaka: "Ne želim da Kovačić igra"
Svijet šaha u šoku: U 30. godini preminuo Daniel Naroditsky
PRATILE SU GA GOMILE
Svijet šaha u šoku: U 30. godini preminuo jedan od najpopularnijih igrača svijeta
tv
MasterChef: Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
ZA NAJHRABRIJE
Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
Kumovi: Nije mogla sakriti tugu – utjehu je pronašla u njenom naručju
SKRIVENA SUDBINA
Nije mogla sakriti tugu – utjehu je pronašla u njenom naručju
Kumovi: Nije htjela spominjati masnicu, ali bilo je jače od nje
KUMOVI
Nije htjela spominjati masnicu, ali bilo je jače od nje
putovanja
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
7 neodoljivih jela za koje nećete potrošiti previše truda, a niti vremena u kuhinji
Tjedni jelovnik
7 neodoljivih jela na koja nećete potrošiti previše truda, a ni vremena u kuhinji
Titovi bunkeri u kanjonu Velike Paklenice: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Od tajnog do javnog
Titovi bunkeri usred našeg nacionalnog parka: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
novac
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
LOŠI SPORAZUMI
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Poslodavci uputili apel Vladi, traže odgodu povećanja minimalne plaće: "Polovica tvrtki to ne bi izdržala"
Upozorenje HUP-a
Poslodavci uputili apel Vladi, traže odgodu povećanja minimalne plaće: "Polovica tvrtki to ne bi izdržala"
lifestyle
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Nizozemka Marjolein Jonker živi u kući od 24 kvadrata
Ima baš sve
Sretan život u maloj kući: Nizozemka ne bi mijenjala svoja 24 kvadrata ni za što, bit će vam jasno zašto
Renovacija stana od 55 kvadrata u Zagrebu Ivona Kalapač
Prije i poslije renovacije
Kuhinjski otok je san snova, ali gdje je ostatak kuhinje u ovom zagrebačkom stanu od 55 kvadrata?
sve
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Madžid Šošić doživio tešku ozljedu
AU, OVO JE GADNO
Bosanska zvijezda koju je Gattuso škartirao u Hajduku dočekala grozne vijesti
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene