Nastavak horora s Harvarda: Sjekao i preprodavao dijelove tijela, a sve uz pomoć supruge!

Bivši voditelj mrtvačnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Cedric Lodge, pravomoćno je osuđen na osam godina zatvora zbog višegodišnje krađe i prodaje dijelova ljudskih tijela doniranih u znanstvene svrhe.

Američko pravosuđe utvrdilo je da je Lodge, koristeći svoj položaj, iz mrtvačnice iznosio dijelove tijela poput glava, ruku, mozga i kože. Umjesto da budu korišteni isključivo za medicinsku edukaciju i istraživanja, dijelovi su završavali izvan institucije i prodavani privatnim kupcima, piše CNN.

Prema optužnici, dijelovi tijela korišteni su i na tzv. “uznemirujućim zabavama”, što je dodatno zgrozilo javnost i obitelji donora. Sve se odvijalo bez znanja ili pristanka obitelji koje su tijela svojih najmilijih povjerile Harvardu.

U nezakonite aktivnosti bila je uključena i Lodgeova supruga Denise, koja je sudjelovala u prijevozu i distribuciji dijelova tijela. Sud joj je izrekao blažu zatvorsku kaznu. Tužiteljstvo je istaknulo da je riječ o teškom kršenju zakona, ali i o dubokoj povredi etičkih načela i povjerenja javnosti. Posebno je naglašena emocionalna šteta nanesena obiteljima donora.

Sveučilište Harvard u priopćenju osudilo postupke bivšeg zaposlenika, navodeći da su oni potpuno nespojivi s vrijednostima institucije. Najavljeno je i pooštravanje nadzora nad programima donacije tijela.

Obiteljima donora omogućeno je pokretanje građanskih tužbi zbog neprimjerenog i nezakonitog postupanja s posmrtnim ostacima njihovih bližnjih.