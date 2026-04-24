Pentagon razmatra šokantne mjere: SAD bi mogao suspendirati jednu europsku zemlju iz NATO-a i uzdrmati savez iz temelja

Interna komunikacija u Pentagonu otkriva kako Sjedinjene Države razmatraju niz mjera za kažnjavanje saveznika unutar NATO-a koji nisu podržali američke operacije u ratu s Iranom, uključujući i potencijalnu suspenziju Španjolske iz Saveza te preispitivanje američkog stava o britanskom suverenitetu nad Falklandskim otocima.

Prema riječima američkog dužnosnika upoznatog s dokumentom, riječ je o internoj e-poruci u kojoj se izražava nezadovoljstvo zbog oklijevanja pojedinih saveznika da odobre tzv. ABO prava – pristup, stacioniranje i prelet – koja su ključna za vojne operacije. Dužnosnik navodi kako se u poruci ističe da je takva suradnja apsolutna osnova NATO-a, a razmatrane opcije kružile su na visokim razinama unutar Pentagona.

Jedan od prijedloga uključuje uklanjanje problematičnih zemalja s važnih ili prestižnih pozicija unutar saveza, dok bi suspenzija Španjolske imala prije svega snažan simbolički učinak, iako bi njezin operativni utjecaj bio ograničen. Nije poznato postoji li uopće formalni mehanizam za takvu odluku unutar NATO-a.

Američki predsjednik Donald Trump već je ranije javno kritizirao saveznike zbog nedostatka podrške, posebno jer nisu poslali pomorske snage kako bi pomogli u otvaranju Hormuškog tjesnaca, zatvorenog nakon početka zračnih napada krajem veljače. U jednom intervjuu čak je otvorio mogućnost povlačenja SAD-a iz NATO-a, iako sama interna komunikacija ne sugerira takav potez niti zatvaranje američkih baza u Europi, piše Reuters.

Glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson potvrdio je nezadovoljstvo administracije i poručio da će predsjedniku biti ponuđene vjerodostojne opcije kako bi se osiguralo da saveznici preuzmu svoj dio odgovornosti.

Rat s Iranom dodatno je produbio napetosti unutar saveza i otvorio pitanja o njegovoj budućnosti. Europske zemlje poput Velike Britanije i Francuske tvrde da bi aktivno sudjelovanje u američkoj pomorskoj blokadi značilo izravan ulazak u rat, iako su spremne pomoći u održavanju sigurnosti plovnih putova nakon završetka sukoba.

Posebno je na meti kritika Španjolska, čija je vlada odbila dopustiti korištenje svojih baza i zračnog prostora za napade na Iran, unatoč prisutnosti važnih američkih vojnih objekata na njezinu teritoriju. Prema sadržaju e-poruke, cilj predloženih mjera bio bi poslati snažnu poruku europskim saveznicima i smanjiti, kako se navodi, njihov osjećaj prava.

Dodatno, dokument spominje mogućnost preispitivanja američke podrške europskim teritorijalnim posjedima, uključujući Falklandske otoke, koji su predmet dugotrajnog spora između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine. Ta bi tema mogla dodatno opteretiti odnose s Londonom, koji je već bio izložen kritikama iz Washingtona zbog suzdržanosti u vezi s ratom protiv Irana.

Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je kako je sukob s Iranom razotkrio slabosti unutar Saveza te naglašava da ne postoji pravo savezništvo ako zemlje nisu spremne stati uz vas kada je to potrebno.