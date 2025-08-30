Panika na letu iz Londona: "Uzeli su običan selotejp i zalijepili ga. Svi su se bojali"

Putnici koji su putovali iz Londona za rumunjski Bacău ukrcali su se na avion nakon višesatnog čekanja. Uslijedila je panika jer su neposredno prije polijetanja otkrili da je jedan od prozora razbijen. Staklo je, tvrde putnici, već bilo puknuto kad su ušli u avion.

"Teoretski, sletjeli su s razbijenim prozorom. I onda, kada su provjeravali da li su svi vezani, vidjeli su da je prozor razbijen. Već smo bili blizu piste, da možemo poletjeti. Nakon još 20 minuta, došao je inženjer sa selotejpom i zalijepio prozor. I rekao je da možemo sigurno poletjeti. Nije bilo posebnog selotejpa, bio je to samo običan selotejp, s dva sloja. Svi su se bojali, znate, da bi mogla postojati opasnost letjeti s razbijenim prozorom", rekao je jedan od putnika za Digi24.

Let je trajao tri sata, a većina putnika bili su Rumunji koji su se vraćali s odmora ili iz posjete obitelji.

"Pitali smo što da radimo, možemo li promijeniti avion. Nitko nije rekao ništa poput 'pa, u redu je' ili bilo što slično. Apsolutno nitko nije ništa rekao. Letjeli smo tako, a putnik koji je bio kod tog prozora, ostao je na tom sjedalu", dodao je putnik.

Digi24 je zatražio komentar od tvrtke koja je obavljala let, ali do sada nisu dobili odgovor. Također su objavili i fotografiju puknutog stakla .