Drama na letu! Dvadeset putnika moralo je izaći iz aviona prije nego što je poletio: "Pilot je rekao..."

Dvadeset putnika British Airwaysa moralo je napustiti let iz Firence za London jer je zrakoplov bio pretežak za polijetanje.

Zbog ekstremnih vrućina od 35 stupnjeva zrak je bio rjeđi, pa je avionu trebalo dodatno gorivo, što je smanjilo broj putnika koji su mogli ostati na letu.

"Pilot je rekao da ljudi moraju izaći zbog ekstremne vrućine. Bilo je oko 35 stupnjeva i bilo je potrebno dodatno gorivo da motor radi učinkovito. Osoblje je reklo da će 36 ljudi morati napustiti avion, ali na kraju je to učinilo njih oko 20", rekla je jedna putnica.

Kompanija se ispričala

Kompanija se ispričala i preusmjerila putnike na druge letove, piše The Mirror.

"Zbog aerodroma s kratkom pistom, ekstremne temperature utječu na zračni tlak, pa se težina zrakoplova mora smanjiti. Žao nam je zbog neugodnosti. Naši timovi radili su naporno kako bi putnici što prije stigli na svoje odredište", poručio je glasnogovornik British Airwaysa.

Stručnjaci upozoravaju da bi zbog klimatskih promjena ovakvi problemi biti sve češći i da bi letovi za južnu Europu mogli poskupjeti.

British Airways nedavno je imao i drugi skandal – na transatlantskom letu iz Londona za San Diego pijana putnica izazvala je kaos, povraćala po obitelji i pljunula vino na njih. Kapetan je morao pozvati policiju da je dočeka po slijetanju.