Ovo su američki zahtjevi Iranu: "Što ne može riješiti diplomacijom, pokušat će vojskom"

Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner ulaze u četvrtak u ključnu rundu pregovora o iranskom nuklearnom programu s oštrim zahtjevima. Pritisak je ogroman, a rezultati bi mogli označiti novi vojni sukob.

SAD očekuje ispunjenje ovih ključnih zahtjeva:

Demontažu tri glavna nuklearna postrojenja (u Fordowu, Natanzu i Isfahanu) i isporuku preostalog obogaćenog urana SAD-u

Nove trajne nuklearne sporazume, bez vremenskih ograničenja

Nulto obogaćivanje urana, uz mogućne ponovno pokretanje nuklearnog reaktora u Teheranu, u medicinske svrhe

Minimalno ublažavanje sankcija, uz mogućnost napretka uz pridržavanje dogovora

Američki zahtjevi dolaze nakon što je Trump u utorak u svom govoru o stanju nacije upozorio da Iran nastavlja nastojati proizvesti nuklearno oružje i balističke rakete koje bi mogle pogoditi SAD, što Iran poriče. Teheranu bi zahtjevi mogli biti teški za prihvatiti jer obje strane traže diplomatsku alternativu američkom napadu. Trump je rasporedio ogromnu vojnu snagu te prijeti vojnom akcijom, a Iran je poručio da bi svaki napad, ma koliko ograničen, tretirao kao povod za sveobuhvatni odgovor, piše WSJ.

"Ovo bi mogla biti posljednja prilika za postizanje dogovora", rekao je Saeid Golkar, profesor na Sveučilištu Tennesseei stručnjak za iransku vojsku. "Ako to ne uspije, SAD će, ono što ne može riješiti diplomacijom, pokušati riješiti vojnim putem."

Iran inzistira na svom pravu na obogaćivanje urana, ali su, kako bi umirili Trumpa, predložili smanjenje obogaćivanja s trenutnih 60% na samo 1,5%, pauziranje obogaćivanja na nekoliko godina ili obradu putem arapsko-iranskog konzorcija sa sjedištem u Iranu. Rasprave su hipotetske, budući da je iranski nuklearni program uvelike uništen u napadima Izraela i SAD-a prošlog lipnja.

Pregovarači su, čini se spremni na određene ustupke, ali je pritisak Trumpove administracije ogroman. Dužnosnici i zakonodavci zabrinuti su i zbog sadržaja i zbog dojma da Trump prihvaća sporazum s ograničenim obogaćivanjem koji bi se mogao smatrati slabijom verzijom ranijeg nuklearnog sporazuma.

Uz to Iran se nada značajnom umanjivanju sankcija za gospodarstvo, što je bio i jedan od okidača za masovne prosvjede koji su potresli režim početkom ove godine. SAD nudi samo minimalno ublažavanje, koje bi se moglo poboljšati ako se Iran bude pridržavao sporazuma. Kao moguća stavka spominje se i ograničavanje programa balističkih projektila, no dužnosnici su odbili otkriti više detalja.