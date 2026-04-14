U Sarajevu ubijen sin glazbenog menadžera: Osumnjičeni policiji ispričao mučne detalje

Otkriven je identitet muškarca ubijenog u sarajevskom naselju Dobrinja.

Riječ je o 36-godišnjem Adnanu Metanoviću, sinu pokojnog Ruždije Metanovića, glazbenog menadžera i producenta, doznaje Avaz.

Tijelo 36-godišnjaka pronađeno je u ponedjeljak navečer na pločniku ispred zgrade, zbog čega se u prvi mah sumnjalo na samoubojstvo.

Međutim, policija je očevidom utvrdila da je riječ o nasilnoj smrti, nakon čega su zbog sumnje na ubojstvo uhićena trojica muškaraca - N. P. (1999), A. Š. (2000) i D. Ć. (1993), svi iz Sarajeva.

Osumnjičeni su da su ubili 36-godišnjaka, a potom njegovu smrt pokušali predstaviti kao samoubojstvo.

Nakon kriminalističke obrade bit će predani tužiteljstvu, koje nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti zločina.

"Jedva se kretao i govorio"

Kako doznaje Avaz, jedan od osumnjičenih za ubojstvo policiji je ispričao da je u Metanovićev stan došao s još jednom osobom.

Naveo je da je ta osoba odmah počela Metanovića udarati rukama i nogama, a potom i metalnom šipkom te žlicom za cipele. Dodao je da mu je nanosio ozljede po cijelom tijelu, posebno po glavi.

U jednom trenutku u stan je ušla i treća osoba, nakon čega su ga dvojica nastavila tući, dok je treći osumnjičeni sve snimao. Prema njegovim riječima, Metanović je nakon premlaćivanja bio u toliko teškom stanju da se jedva kretao i govorio. Kao razlog napada naveo je da im je, navodno, Metanović "namjestio da budu pretučeni".

Također je rekao da je osoba koja je sudjelovala u napadu kasnije otišla kući presvući se jer je bila prekrivena krvlju.