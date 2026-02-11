Orban žestoko reagirao: "Novi plan Bruxellesa je objava rata Mađarskoj"

Mađarski premijer Viktor Orban napisao je da su Bruxelles i Kijev "objavili rat" Mađarskoj nakon što je Politico objavio članak u kojem su izneseni planovi za ubrzano pristupanje Ukrajine EU, kao i mjere za zaobilaženje mađarskog veta.

Orban je Politico opisao kao "službenu publikaciju briselske elite", a ideje iznesene u članku kao "najnoviji ratni plan".

"Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj. Oni ignoriraju odluku mađarskog naroda i odlučni su ukloniti mađarsku vladu svim potrebnim sredstvima. Žele da Tisza stranka dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, više ne bi bilo otpora i više ne bi bilo izostanka iz njihovog sukoba", napisao je na X-u.

The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026

Dodao je da je njegova stranka jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti te jeidno jamstvo mađarskog suvereniteta.

U članku Politica iznosi se ideja o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU, s djelomičnim članstvom već 2027. godine, ali bez ublažavanja zahtjeva koji se tiču temeljnih načela.

Također se navode planovi A, B i C unutar EU-a za rješavanje odlučnog protivljenja Mađarske da podrži proceduralne odluke o daljnjoj europskoj integraciji Ukrajine. Glavni plan, kako piše, polazi od pretpostavke da će Orban izgubiti izbore u travnju, piše Ukrainska pravda.

Mađarska oporbena stranka Tisza vodila je u jednoj siječanjskoj anketi za 8 postotnih bodova ispred stranke Fidesz premijera Viktora Orbana, a u drugoj za 10 bodova.