Orban žestoko reagirao: "Novi plan Bruxellesa je objava rata Mađarskoj"

Viktor Orban reagirao je na ideju o ubrzanom pristupanju Ukrajine Europskoj uniji.
Mađarski premijer Viktor Orban napisao je da su Bruxelles i Kijev "objavili rat" Mađarskoj nakon što je Politico objavio članak u kojem su izneseni planovi za ubrzano pristupanje Ukrajine EU, kao i mjere za zaobilaženje mađarskog veta.
Orban je Politico opisao kao "službenu publikaciju briselske elite", a ideje iznesene u članku kao "najnoviji ratni plan".
"Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj. Oni ignoriraju odluku mađarskog naroda i odlučni su ukloniti mađarsku vladu svim potrebnim sredstvima. Žele da Tisza stranka dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, više ne bi bilo otpora i više ne bi bilo izostanka iz njihovog sukoba", napisao je na X-u.
The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.
This new plan is an open declaration of war against Hungary.…
Dodao je da je njegova stranka jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti te jeidno jamstvo mađarskog suvereniteta.
U članku Politica iznosi se ideja o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU, s djelomičnim članstvom već 2027. godine, ali bez ublažavanja zahtjeva koji se tiču temeljnih načela.
Također se navode planovi A, B i C unutar EU-a za rješavanje odlučnog protivljenja Mađarske da podrži proceduralne odluke o daljnjoj europskoj integraciji Ukrajine. Glavni plan, kako piše, polazi od pretpostavke da će Orban izgubiti izbore u travnju, piše Ukrainska pravda.
Mađarska oporbena stranka Tisza vodila je u jednoj siječanjskoj anketi za 8 postotnih bodova ispred stranke Fidesz premijera Viktora Orbana, a u drugoj za 10 bodova.