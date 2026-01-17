Orban: "Ne smijemo se dati uvući u rat"

Mađarski premijer Viktor Orban održao je govor na antiratnom skupu u Miškolcu, u kojem je ponovno istaknuo da Mađarska želi ostati izvan rata i spriječiti svoje uključivanje u sukobe koji se odvijaju u Europi, piše MTI.

Orban je rekao da samo oni koji se aktivno trude ostati izvan rata zaista mogu ostati izvan njega te da njegova vlada želi mirni razvoj zemlje, a ne sudjelovanje u vojnim sukobima. Naglasio je da bi izbor protivnika njegove politike doveo Mađarsku bliže ratu, dok bi ostanak uz njegovu stranku i politiku značio očuvanje mira.

"Protivnici naše politike riskiraju da nas povuku u sukobe, dok oni koji podržavaju našu politiku pomažu u očuvanju mira", naglasio je Orban.

Orban čvrsto tvrdi da će čelnici EU-a ići u rat.

"Danas dajemo novac Ukrajini kako bi 800.000 ljudi umrlo ili postalo invalidno. Ako postoji moralno ispravan stav, to je stav mira, ne smijemo se dati uvući u rat", naglasio je, a prenosi 24.hu.

"Samo oni koji žele ostati izvan rata bit će izostavljeni. Tisza i DK ne žele biti izostavljeni", rekao je Orbán.

"Bila su dva svjetska rata, htjeli smo ostati izvan obaju, ali nismo uspjeli. Prema Orbanu, moguće je ostati izvan trenutačnog rata, ali to se ne može prepustiti mladim avanturistima, zbog čega je Fidesz siguran izbor", smatra Orbán.

U govoru je komentirao i političku situaciju u zemlji tvrdeći da bi probirselska politika mogla povući Mađarsku u sukobe te potaknuti ekonomiju usmjerenu na rat umjesto na socijalne i gospodarske ciljeve. Orban je rekao da to može negativno utjecati na planove o povišenju plaća, potporama obitelji i drugim unutarnjim pitanjima.

"Taj novac je ovdje potreban, novac koji se tamo šalje nedostaje cijelom europskom gospodarstvu. Plodovi rada Mađara moraju se iskoristiti u Mađarskoj", rekao je Orban.

Naglasio je i važnost očuvanja domaće ekonomije i socijalnih programa, poput rasta minimalne plaće, potpore mladim obiteljima i planova za energetsku neovisnost, kao dio strategije usmjerene na stabilnost i mir.

Orbanov govor dolazi u kontekstu rastućih tenzija u Europi i ukrajinskom sukobu te intenzivnih rasprava o ulozi zemalja u mogućem širenju sukoba na kontinentu.