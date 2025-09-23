Širi se snimka dramatičnog spašavanja: Majka i beba zarobljeni na krovu automobila, bujica nosi sve pred sobom

U regiji su se pojavila i klizišta. Nekoliko željezničkih linija je prekinuto, a meteorolozi predviđajuviše kiše u sljedeća dva dana.
Spasilački timovi helikopterima pomažu ljudima zarobljenima u svojim domovima. Više od desetak turista spašeno je iz kampa nakon što ih je tijekom noći iznenadila kiša. Jedna žena vodi se kao nestala.
Društvenim mrežama proširila se dramatična snimka spašavanja u općini Lentate sul Seveso, gdje se rijeka Seveso izlila iz korita.
Žena se sa svojom 10-mjesečnom bebom popela na krov automobila kako bi se spasila od bujice. U spas je stigla Zračna uprave Lombardije. Spasioci su ih izvukli koristeći vitlo kojim su spustili prijenosni krevetić i spasili bebu, a zatim su je s zajedno s majkom predali hitnim službama.
U Lentateu su još tri osobe spašene s krova automobila, a spašene su i dvije starije osobe nasukane na krovu svoje kuće.
Milano, glavni grad Lombardije, također je pogođen. Gradsko vijeće pozvalo je stanovnike i posjetitelje da budu oprezni u blizini rijeke, a stanovnicima je također rečeno da napuste zelene površine i parkove.