Širi se snimka dramatičnog spašavanja: Majka i beba zarobljeni na krovu automobila, bujica nosi sve pred sobom

Nekoliko rijeka izlilo se iz svojih korita u Italji nakon obilnih kiša. U nekoliko općina, poput grada Cabiate između Milana i jezera Como, voda na ulicama bila je do koljena.

U regiji su se pojavila i klizišta. Nekoliko željezničkih linija je prekinuto, a meteorolozi predviđaju više kiše u sljedeća dva dana.

Poplave u Italiji Foto: Profimedia

Spasilački timovi helikopterima pomažu ljudima zarobljenima u svojim domovima. Više od desetak turista spašeno je iz kampa nakon što ih je tijekom noći iznenadila kiša. Jedna žena vodi se kao nestala.

Poplave u Italiji Foto: Profimedia

Društvenim mrežama proširila se dramatična snimka spašavanja u općini Lentate sul Seveso, gdje se rijeka Seveso izlila iz korita.

Žena se sa svojom 10-mjesečnom bebom popela na krov automobila kako bi se spasila od bujice. U spas je stigla Zračna uprave Lombardije. Spasioci su ih izvukli koristeći vitlo kojim su spustili prijenosni krevetić i spasili bebu, a zatim su je s zajedno s majkom predali hitnim službama.

#Maltempo, equipaggio elicottero #vigilidelfuoco salva mamma e figlia a Meda in Brianza (MB).



Nella clip la spettacolare operazione di salvataggio della piccola pic.twitter.com/bYQM0YaPja — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

U Lentateu su još tri osobe spašene s krova automobila, a spašene su i dvije starije osobe nasukane na krovu svoje kuće.

Milano, glavni grad Lombardije, također je pogođen. Gradsko vijeće pozvalo je stanovnike i posjetitelje da budu oprezni u blizini rijeke, a stanovnicima je također rečeno da napuste zelene površine i parkove.