Jesen nam stiže i meteorološki. Što nas očekuje sljedećih dana otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Mijenja se situacija i raspodjela sustava nad Europom. Sljedećih će dana zapad kontinenta biti stabilniji i topliji. Tamo će se nalaziti jedno veliko područje povišenog tlaka zraka, jedna anticiklona, dok će u južnoj i istočnoj Europi tlak biti snižen, uz ciklone i fronte koje donose puno kiše, i nižu temperaturu. Dakle, za naš dio - pravi početak jeseni, ne samo kalendarski, već i meteorološki.

Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno. Više sunca bit će na jugu Dalmacije, južnije od Splita, te u Slavoniji. A više oblaka na zapadu zemlje, i tamo će već povremeno padati kiša. Kako u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, tako i gorju te na sjevernom Jadranu gdje će biti i pljuskova s grmljavinom.

Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito u Istri te na otocima!

Vjetar na kopnu slab, a na obali uglavnom umjeren. U Dalmaciji će puhati jugo, a na sjeveru Jadrana bura i levant. Jutro će biti malo toplije nego danas, što je uobičajeno kad se vrijeme počne kvariti. U unutrašnjosti će najniža temperatura biti oko 15, a na obali oko 21.



Pretežno oblačno bit će i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Povremeno će padati kiša, ali neće pasti velika količina. Vjerojatnija je, odnosno češća će biti, u zapadnijim predjelima, uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će puhati slabo, okrenut će na sjeveroistočni, i bit će osjetno svježije nego danas, s najvišom temperaturom oko 24.



I u Slavoniji će se naoblačiti u drugom dijelu dana, bit će umjereno do pretežno oblačno, no ovdje ostaje većinom suho i vrlo toplo, iznad 26. Tek će kasnije popodne zapuhati slab sjeverac i s njim će onda malo osvježiti.



U Istri, Primorju i na Kvarneru, popodne će se vrijeme prolazno smiriti. Pljuskovi će biti rjeđi, a moguća su i sunčana razdoblja. Puhat će umjerena bura, uz temperaturu oko 25. Zatim navečer, novo pogoršanje, sve češće uz kišu i pljuskove koji mogu biti obilniji. Na snazi je zato žuto upozorenje meteo-alarma.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan pretežno oblačno. Povremeno uz kišu, no popodne će ona biti rjeđa nego ujutro. Dosta će osvježiti, najviša temperatura bit će između 18 i 21.



U Dalmaciji popodne oblačnije nego ujutro, no još uvijek uz sunčana razdoblja. Ipak, s oblacima raste mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Oni su vjerojatniji na sjeveru, kasno poslijepodne i navečer. Puhat će jugo, i ono će uglavnom biti umjereno, samo povremeno i jako, no prema večeri će slabjeti. Još ostaje vrlo toplo, oko 28.



I sljedećih će dana u unutrašnjosti biti prilično promjenljivo, povremeno i kišovito, osobito u srijedu te ponovno u petak. Dok će se u četvrtak vrijeme prolazno smiriti, tako da ćemo taj dan imati malo više sunčanih razdoblja i samo rijetko kišu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, zatim u petak jugoistočni. Temperatura u daljnjem padu. Ujutro će biti malo iznad 10, a popodne malo iznad 20.



Niti na Jadranu neće biti povoljnije. U srijedu su pljuskovi mogući svugdje na obali, a lokalno može biti i nevremena. Osobito u Hrvatskom Primorju i sjevernoj Dalmaciji. U četvrtak prolazno smirivanje, zapuhat će tramontana i bit će sunčanije, no već u petak ponovno kiša i jugo. Temperatura će se i ovdje malo spustiti, ujutro će biti oko 19, a danju do 25.



Znači, u ostatku tjedna kiša će biti češća pojava. Na Jadranu su lokalno moguće i nevere, osobito u srijedu... Uz to, svakim će danom biti sve svježije, ne samo u unutrašnjosti nego i na obali. Jesen nam dakle stiže i po kalendaru i po vremenskim prilikama.