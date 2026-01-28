Nakon bijesa javnosti, Trump se ograđuje od vlastitih ljudi: "Ubijeni nije bio potencijalni ubojica. Samo glupan to tvrdi"

Donald Trump pomalo se distancirao od kontroverznih izjava visokih članova svoje administracije o žrtvi pucnjave Službe za imigraciju i carinu (ICE), Alexu Prettiju.

Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s jedinice intenzivne njege, ubili su agenti imigracijske službe u Minneapolisu tijekom vikenda, a samo nekoliko tjedana prije drugi policajac iz kontroverzne jedinice ubio je 37-godišnju Renee Good u istom gradu.

Reakcija visokih dužnosnika Bijele kuće, posebno Trumpovog savjetnika Stephena Millera i ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem, izazvala je bijesnu reakciju Prettijeve obitelji, vodećih demokrata, javnosti i - sve više - republikanskih političara.

Stephen Miller Foto: Guliver via AP Photo/Alex Brandon

Govoreći u utorak, gospodin Trump rekao je da želi "deeskalirati" situaciju u Minneapolisu nakon razgovora s demokratskim gradonačelnikom i guvernerom države, a ubojstvo Prettija opisao je kao "vrlo nesretno".

Dok je napuštao Bijelu kuću i išao na skup u Iowi, Trumpa su pitali slaže li se da je gospodin Pretti "potencijalni ubojica" - kako ga je opisao Miller u objavi na platformi X.

"Ne. Ne kao – ne“, rekao je američki predsjednik. "Slušajte, ne možete ući s oružjem. Ne možete to učiniti, ali to je jednostavno vrlo nesretan incident.“

Kasnije, kada je razgovarao s novinarima prije skupa u Iowi, gospodin Trump ponovio je svoje mišljenje da "svakako (Pretti) nije trebao nositi pištolj".

Dodao je: "Gledajte, u konačnici, svi u ovoj sobi to smatramo vrlo nesretnim incidentom. Svi, osim ako nisi glupa osoba."

Pravo na nošenje oružja

Prema Drugom amandmanu Ustava SAD-a, prava građana na nošenje oružja su zaštićena. To pravo tradicionalno su čvrsto branili republikanci. Lokalni dužnosnici u Minnesoti također su rekli da je gospodin Pretti legalno nosio pištolj, piše Sky News.

U intervjuu za Fox News, američki predsjednik dodao je da će "deeskalirati" savezne imigracijske operacije u Minneapolisu , ali je inzistirao da to "nije povlačenje već promjena".

Do još jednog incidenta došlo je u Minnesoti kad je zastupnicu te savezne države Ilhan Omar napao nepoznati muškarac i pokušao je pošpricati nepoznatom tvari. Omar, koja se suočila s više napada od strane Trumpa i njegove administracije kojima je došla na zub jer je pozvala na ukidanje ICE-a, nije se činila ozlijeđenom i nastavila je govoriti nakon toga.

U međuvremenu, dva republikanska senatora su se oglasila i svojim stavovima odvojili od republikanske stranke. Pozvali su Kristi Noem da podnese ostavku nakon pucnjave.

Kristi Noem Foto: Guliver via AP Photo/Ronda Churchill, File

Na pitanje ima li povjerenja u Noem, Thom Tillis, predstavnik Sjeverne Karoline, novinarima na Capitol Hillu rekao je: "Ne, nimalo. Mislim da bi trebala otići."

Senator, koji se ne kandidira za drugi mandat, dodao je da neki postupci ministrice Noem pokazuju "amaterske misaone procese poput onih pomoćnika menadžera".

Aljaška senatorica Lisa Murkowski također je izjavila za Skyjevu američku partnersku mrežu NBC News: "Da, trebala bi ići."