VIDEO Političarka napadnuta tijekom govora! Pošpricana je nepoznatom tekućinom

Demokratska kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar napadnuta je sinoć za govornicom kad ju je nepoznati muškarac pošpricao neidentificiranom tekućinom snažnog mirisa.

Jurnuo je prema njoj samo nekoliko sekundi nakon što je Omar pozvala ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem na ostavku i zatražila ukidanje imigracijske službe ICE, javlja CNN.

Ljudi koji su bili na događaju u gradskoj vijećnici s lokalnim i državnim dužnosnicima počeli su pljeskati dok je držala govor, a zatim je muškarac pojurio prema njoj, vičući i činilo se da prska neku tekućinu kroz špricu.

I am deeply disturbed to learn that Rep. Ilhan Omar was attacked at a town hall today. Regardless of how vehemently I disagree with her rhetoric - and I do - no elected official should face physical attacks. This is not who we are.pic.twitter.com/pnoiJKeqZc — Nancy Mace (@NancyMace) January 28, 2026

Nije bilo jasno o kojoj se tvari radilo niti je li pogodila Omar, iako se preko mikrofona čulo kako zaposlenik govori da ju je muškarac poprskao i da se treba "ići pregledati".

Kasnije tijekom večeri Omar je izjavila da se osjeća dobro nakon incidenta. Prilikom izlaska iz zgrade rekla je novinarki CNN Sare Sidner da je ključno da se ljudi — bez obzira jesu li izabrani dužnosnici ili ne — ne daju zastrašiti.

Dodala je kako je preživjela rat te da će "svakako preživjeti i zastrašivanje i sve ono što pojedinci misle da joj mogu baciti pod noge".

Muškarac koji je prema Omar raspršio nepoznatu tvar, koristeći štrcaljku, odmah je uhićen te je, prema policijskom izvješću koje prenosi lokalna televizija KARE, optužen za napad trećeg stupnja. Priveden je i smješten u zatvor okruga Hennepin.

U izvješću se navodi da Omar nije ozlijeđena te da je nakon incidenta nastavila sudjelovati na događaju. Na mjesto incidenta izašli su i forenzičari koji su obavili očevid.

Identitet i sastav tvari zasad nisu poznati, a ostaje nejasno je li kongresnica bila izravno pogođena, unatoč tome što je član osoblja odmah nakon napada inzistirao na liječničkoj provjeri.

Trump prozvao Omar

Inače, Trump je prije dva dana na društvenoj mreži Truth Social oštro prozvao demokratsku zastupnicu Omar.

"Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju kongresnicu Ilhan Omar, koja je napustila Somaliju BEZ IČEGA, a sada navodno vrijedi više od 44 milijuna dolara. Vrijeme će sve pokazati. Hvala vam na pažnji! Predsjednik DJT", poručio je.